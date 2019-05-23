living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلان مهمّ لقوى الأمن الداخلي!

23
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "مع اقتراب موسم الاصطياف، الذي يتوقع من خلاله زيارة أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب إلى لبنان، وبهدف توفير أجواء أمنية هادئة لإنجاح هذا الموسم.

 
 
وبناء لتوجيهات معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيّدة ريّا حفّار الحسن، أصدرت قوى الأمن الداخلي أوامرها إلى القطعات المعنية لاتخاذ مجموعة إجراءات، أهمها:
 
- حفظ الأمن والنظام وتأمين السير على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما المناطق السياحية.
- تكثيف الدوريات الراجلة والسيّارة، والتشدّد في قمع جرائم السلب والنشل والسرقة.
- اتخاذ تدابير سير استثنائية على الطرقات المؤدية إلى المطار، وفي الأماكن التي يرتادها السيّاح للتسوّق او السهر، وفي الشوارع التي تشهد حركة سير كثيفة، وذلك طيلة الموسم السياحي.
- ضبط المخالفات ومنع التجاوزات بحق السيّاح.
- التحلّي بروح المسؤولية والمناقبية العسكرية والمسلكية، خلال تطبيقهم القانون.
- التعامل برصانة مع الزائرين من مختلف البلدان.
 
 
كذلك وضع خط ساخن رقم 1735 في قسم الشرطة السياحية، بتصرّف السيّاح للإبلاغ عن أي طارئ أو إشكال يتعرضون له، إضافةً إلى رقم الطوارئ 112".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout