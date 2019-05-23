إعلان مهمّ لقوى الأمن الداخلي!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "مع اقتراب موسم الاصطياف، الذي يتوقع من خلاله زيارة أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب إلى لبنان، وبهدف توفير أجواء أمنية هادئة لإنجاح هذا الموسم.

وبناء لتوجيهات معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيّدة ريّا حفّار الحسن، أصدرت قوى الأمن الداخلي أوامرها إلى القطعات المعنية لاتخاذ مجموعة إجراءات، أهمها:

- حفظ الأمن والنظام وتأمين السير على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما المناطق السياحية.

- تكثيف الدوريات الراجلة والسيّارة، والتشدّد في قمع جرائم السلب والنشل والسرقة.

- اتخاذ تدابير سير استثنائية على الطرقات المؤدية إلى المطار، وفي الأماكن التي يرتادها السيّاح للتسوّق او السهر، وفي الشوارع التي تشهد حركة سير كثيفة، وذلك طيلة الموسم السياحي.

- ضبط المخالفات ومنع التجاوزات بحق السيّاح.

- التحلّي بروح المسؤولية والمناقبية العسكرية والمسلكية، خلال تطبيقهم القانون.

- التعامل برصانة مع الزائرين من مختلف البلدان.

كذلك وضع خط ساخن رقم 1735 في قسم الشرطة السياحية، بتصرّف السيّاح للإبلاغ عن أي طارئ أو إشكال يتعرضون له، إضافةً إلى رقم الطوارئ 112".