زيارة مفاجئة للوزير بو صعب إلى دورة المكتب التربوي في التيار للشهادة الثانوية

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زار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب مكان تنظيم المكتب التربوي في التيار الوطني الحر لدورته التدريبية لطلاب الشهادة الثانوية، في جامعة AUL - الكسليك.

نوّه بو صعب بنشاط المكتب التربوي، وحرصه على الطلاب عبر تنظيمه لهذه الدورة السنوية، والتي تحوز إقبالاً متزايداً كل عام.

وحث بو صعب الطلاب على الاعتصام بالثقة بالنفس وعدم الخوف من الامتحانات، لأن العدو الأول للإنسان هو الخوف والتردد، مذكراً بمقولة الرئيس العماد ميشال عون " ما في شي بخوّف، بس في ناس بتخاف".

ثم استمع الوزير بو صعب لأسئلة الطلاب واستفساراتهم عن شتى المواضيع التربوية والوطنية.