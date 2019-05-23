لقاء لحزب الله يغضب اسرائيل!

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أثار تصريح ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيس، عقب لقائه نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، غضبا في إسرائيل.



وقال كوبيس، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أنا ممتن جدا على النقاش الجاد حول مجموعة واسعة من القضايا مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله. إضافة إلى ذلك، تلقيت نسخة من كتابة- قرائته إلزامية!".



وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مقالا بعنوان: "إسرائيل مصدومة من لقاء ممثل الأمم المتحدة بمسؤول من حزب الله".



ونقلت الصحيفة عن إيمانويل ناشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي، قوله: "لقد شعرنا بالصدمة وخيبة الأمل من هذا الاجتماع مع زعيم منظمة إرهابية، يهدد إسرائيل ولبنان والمنطقة بأسرها"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى قراءة كتاب نعيم قاسم المليء بإرهاب حزب الله كي نعلم ذلك!".



ونقلت الصحيفة، عن مكتب ممثل الأمم المتحدة في بيروت، رده على الكلام الإسرائيلي بالقول: "إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان، والقوى السياسية والاجتماعية، والمؤسسات اللبنانية، خصوصا القوى المنتخبة في البرلمان اللبناني، ومن بينها حزب الله، لتشجيعه على العمل من أجل لبنان وشعبه، ومن أجل السلام والأمن واستقرار لبنان والمنطقة.