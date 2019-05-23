عناوين الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2019

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الأخبار

الموازنة على كفّ عفريت

الامتحانات الرسمية: سمسرات وعمولات بمليارات الليرات!

البناء

الحريري وباسيل وخليل لاحتواء الخلافات... أملاً بخفض إضافي للعجز الجمعة

بري: الأجواء إيجابية في ترسيم الحدود... والحوارات حول قانون الانتخاب بناءة

اللواء

الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»

الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً

الجمهورية

الموازنة أسيرة "تضييع الوقت" .. الحريري مستاء .. وبرّي: حل الحدود البحرية يتقدّم

هل سيستفيد لبنان من آخر مهمّات ساترفيلد؟



الديار

لماذا لا «ينتفض» رئيس الحكومة لمواجهة «تجاوز» باسيل لصلاحياته ؟

الحريري يعيش «حالة انكار» في غياب البدائل والموازنة تفضح «المستور»

L'Orient-Le Jour

L’examen du budget reporté par Hariri jusqu’à vendredi

The Daily Star

Trump storms out of Dem meeting