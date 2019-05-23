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أسرار الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2019

23
MAY
2019
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البناء
توقف خبراء في مراكز الدراسات الأميركية أمام الإعلان الأميركي والروسي عن تفاهمات نوعية تمّت في لقاءات سوتشي التي جمعت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووصفوا التحذيرات الروسية من تبديد هذه التفاهمات بالتصعيد الأميركي في الشرق الأوسط بتصميم روسي على ربط جميع ملفات الخلاف بعضها ببعض ورفض أيّ محاولة تجزئة يخشون أن تهدف لتحييدهم مؤقتا ثم الإنقلاب على التفاهمات، وقال الخبراء إنّ على واشنطن أن تختار الآن بين المواجهة والتسوية في كلّ الملفات التي تعتبر روسيا أنها معنية بها.

الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن إحدى الوزيرات مستاءة جداً من رئيسة هيئة مدنية وتعتبر أنها تتخطى صلاحيتها بتخطّي الوزارة.

إستغربت أوساط سياسية عدم إستفادة الخزينة من إرادت غرامات مخالفات في قطاعات متعدّدة وإحالتها إلى غير مكانها الطبيعي في الخزينة.

يُعِدّ نواب لتوجيه سؤال إلى الحكومة حول "موجبات" توقيق نقابي بتهمة التحقير والقدح والذم.

اللواء
همس
نبهت مصادر دبلوماسية من مخاطر التسرّع برهانات على مفاوضات ترسيم الحدود قبل اتضاح غيوم المنطقة الداكنة!

لغز
فهم أن وزيراً سيادياً، وضع استراتيجية مواجهة مع زميل من نوعه، بانتظار الضوء الأخضر، لأنها بداية مواجهة لا نهايتها مع الاستحقاق الحالي..

غمز
أبلغت قيادة حزبية انها لن تكون في الصف الأول في الاعتراضات الجارية، لكنها تدعم حليف علاقة رحمية معه.

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