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قام وفد من مجلس قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر بزيارة تعارف ومعايدة بشهر رمضان المبارك لقائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش.

ترأس الوفد منسق هيئة قضاء طرابلس المهندس ربيع فلو ورافقه منسق مجالس اقضية طرابلس، عكار والمنية الضنية المهندس عفيف نسيم وعضوي مجلس قضاء طرابلس السيدة مايا خوري والأستاذ سامر الرز.

جرى التداول بعدة امور و مواضيع تخص مدينة طرابلس منها موضوع البيئة والتلوث ومخالفات البناء والآبار الارتوازية والدراجات النارية و النازحين السوريين والسبل المتاحة لمعالجة هذه الآفة.