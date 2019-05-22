موقف وزير الدفاع ثابت لكن تعليق القوات اختلف

A + A -

خاص المدى- رندلى جبور-



وزير الدفاع الياس بو صعب ثابت على موقفه، أما القوات اللبنانية فغير ثابتة في تعليقاتها على هذا الموقف. هي مصابة إما بعدم المتابعة الدقيقة أو بالتقاط الأخبار من المستشارين و"المحبين جداً" وتحوير الكلام بالتالي وفق أهوائها.

عندما تحدّث الوزير بو صعب من الجنوب عن الاستراتيجية الدفاعية نظمت القوات حملة شعواء مدفوعة سلفاً. هو قال يومها ما حرفيته: "نعم، نحن مؤمنون بأن الجيش يجب أن يكون الوحيد الذي يحمل سلاحاً في وجه العدوّ الإسرائيلي عبر استراتيجية دفاع وطني يتفق عليها الجميع..."

https://youtu.be/ubqwRNxGVMA

وعاد بو صعب وكررّ في محطة جنوبية أخرى إيمانه باستراتيجية الدفاع الوطني وحصر السلاح بيد الجيش محمّلاً مسؤولية تأخير مناقشة وإقرار هذه الاستراتيجية إلى الأطماع والاعتداءات الاسرائيلية.

https://youtu.be/Yu9qCTUB79Y

ومع ذلك قامت قيامة القوات المبرمجة يومها، محوّرة الكلام ومعلّقة على ما اعتقدت أنه قاله فيما هو لم يقله.

https://youtu.be/GUWdawpEhyQ

واليوم قال وزير الدفاع الياس بو صعب في حوار مع «الشرق الأوسط» إن استراتيجية الدفاع الوطني التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم تؤكد أن الجيش اللبناني يجب أن يكون الجيش الوحيد الذي يحمل سلاحاً ويحمي الوطن. وأعلن أن مناقشة الاستراتيجية ستبدأ بعد الانتهاء من الملفات الكبيرة المطروحة وصولاً إلى «حصر السلاح بيد الجيش اللبناني»، ومعتبراً أن ما يؤخر هذه الاستراتيجية هي الاعتداءات والأطماع الاسرائيلية.



الكلام إياه من الجنوب إلى الشرق الاوسط لكن تعليق القوات اختلف. فأعلن النائب جورج عقيص تأييده لهذا الكلام قائلاً بس ان شالله ما يرجع عنو ويثبت عليه.



فإلى القوات وسعادة النائب عقيص نقول: إما أنك لم تسمع كلام الجنوب وإما أنهم نقلوه لك مشوهاً. إنك قاضي سابق والقاضي لا يحكم إلا بناء على الإثباتات وانطلاقاً من الحقيقة، وإنك نائب حالي والنائب يجب أن يستند إلى الوقائع وأن يتابع بدقة وبالتفصيل لئلا يقع في الخطأ. فخطأ النائب بألف. لذلك نرجو على القوات ونوابها القراءة وعدم التحوير حفاظاً على بعض المصداقية.