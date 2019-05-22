living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير باسيل والموازنة في مجلس الوزراء: الحقيقة الكاملة!

22
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على عكس ما قاله البعض من ان جلسة الثلاثاء الحكومية ستكون نهائية في ما خص مشروع موازنة 2019 ، تبين ان النقاش الذي حصل بالمقترحات التي كان تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل والتي استكملت موادها اليوم، ساهمت بالفعل بزيادة اضافية بالايرادات وخفض اضافي للعجز، علما انها اثارت بحسب المصادر امتعاض وزير المال معتبرا انها "كلا بلا طعمة"
 
وفي هذا الاطار تشير مصادر وزارية مطلعة الى ان باسيل لا يزال يملك افكارا عدة قد تسهم بزيادة الايرادات اذا ما اعطيت وقتا اضافيا بالنقاش..
 
وتكشف المصادر ان ابرز ما اتفق عليه في جلسة الثلاثاء وما يشكل انتصارا للبنان باعتباره سابقة على خط النزوح السوري، وهو ما كان اقترحه باسيل وتمثل بفرض رسم غرامة على عائلة العامل الاجنبي(اي النازح السوري) التي تقيم بلبنان وزيادة الغرامة على من يدخل خلسة الى لبنان وغرامة على النازح السوري الذي يعمل بشكل غير قانوني غرامة وايضا على اللبناني الذي يشغله وكذلك اقفال المؤسسات غير الشرعية التي تشغل عمالا سوريين بطريقة غير شرعية.

ولعل اهم ما تم الاتفاق عليه ايضا من ضمن مقترحات باسيل واعلنه وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة هو فرض رسم ٥٠٠ الف على كل ساعة يفتح فيها صالون الشرف مع ١٠٠ الف ليرة لكل شخص مرافق.

كما تحدث باسيل؛ بحسب المعلومات ، عن الزواج المدني في لبنان والذي يأتي ايضا ضمن اقتراحاته الا ان الغالبية لم توافق ومنهم المستقبل وحزب الله.

وتكشف المعلومات ان باسيل طرح في جلسة الثلاثاء ان يتم وقف رواتب النواب السابقين الا ان الحكومة رفضت واقترحت ان يناقش الامر بدءا من السنة المقبلة فكانت النتيجة بالاخذ بافكار اقتراح القانون الذي كان تحدث عنه باسيل والذي يحدد المدة التي يتقاضى خلالها النائب السابق مخصصاته بفترة زمنية محددة.وقد اتفق بحسب المعلومات على 

تحديد اطار جديد للراتب التقاعدي  للتائب السابق على الشكل التالي:

للنائب لدورة واحدة ؛ يقتطه ٢٠ ٪؜ من الراتب 
 
نائب لدورتين ٣٠ في المئة من الراتب 
 
نائب لأربع دورات ٤٠٪؜ من الراتب..
 
مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة الذي كان وزعه وزير المال ليلا على الوزراء يتضمن 82 مادة الا انه بنتيجة النقاش اليوم اضيفت عليه اكثر من ١٠ مواد...
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout