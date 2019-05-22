الوزير باسيل والموازنة في مجلس الوزراء: الحقيقة الكاملة!

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على عكس ما قاله البعض من ان جلسة الثلاثاء الحكومية ستكون نهائية في ما خص مشروع موازنة 2019 ، تبين ان النقاش الذي حصل بالمقترحات التي كان تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل والتي استكملت موادها اليوم، ساهمت بالفعل بزيادة اضافية بالايرادات وخفض اضافي للعجز، علما انها اثارت بحسب المصادر امتعاض وزير المال معتبرا انها "كلا بلا طعمة"

وفي هذا الاطار تشير مصادر وزارية مطلعة الى ان باسيل لا يزال يملك افكارا عدة قد تسهم بزيادة الايرادات اذا ما اعطيت وقتا اضافيا بالنقاش..

وتكشف المصادر ان ابرز ما اتفق عليه في جلسة الثلاثاء وما يشكل انتصارا للبنان باعتباره سابقة على خط النزوح السوري، وهو ما كان اقترحه باسيل وتمثل بفرض رسم غرامة على عائلة العامل الاجنبي(اي النازح السوري) التي تقيم بلبنان وزيادة الغرامة على من يدخل خلسة الى لبنان وغرامة على النازح السوري الذي يعمل بشكل غير قانوني غرامة وايضا على اللبناني الذي يشغله وكذلك اقفال المؤسسات غير الشرعية التي تشغل عمالا سوريين بطريقة غير شرعية.

ولعل اهم ما تم الاتفاق عليه ايضا من ضمن مقترحات باسيل واعلنه وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة هو فرض رسم ٥٠٠ الف على كل ساعة يفتح فيها صالون الشرف مع ١٠٠ الف ليرة لكل شخص مرافق.

كما تحدث باسيل؛ بحسب المعلومات ، عن الزواج المدني في لبنان والذي يأتي ايضا ضمن اقتراحاته الا ان الغالبية لم توافق ومنهم المستقبل وحزب الله.

وتكشف المعلومات ان باسيل طرح في جلسة الثلاثاء ان يتم وقف رواتب النواب السابقين الا ان الحكومة رفضت واقترحت ان يناقش الامر بدءا من السنة المقبلة فكانت النتيجة بالاخذ بافكار اقتراح القانون الذي كان تحدث عنه باسيل والذي يحدد المدة التي يتقاضى خلالها النائب السابق مخصصاته بفترة زمنية محددة.وقد اتفق بحسب المعلومات على

تحديد اطار جديد للراتب التقاعدي للتائب السابق على الشكل التالي:

للنائب لدورة واحدة ؛ يقتطه ٢٠ ٪؜ من الراتب

نائب لدورتين ٣٠ في المئة من الراتب

نائب لأربع دورات ٤٠٪؜ من الراتب..

مع الاشارة الى ان مشروع الموازنة الذي كان وزعه وزير المال ليلا على الوزراء يتضمن 82 مادة الا انه بنتيجة النقاش اليوم اضيفت عليه اكثر من ١٠ مواد...