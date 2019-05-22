الموازنة َحضرت بشكٍل مقتَضب في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة

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مستعينا بالامثال الشعبية عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ريبة معينة من تأخير الموازنة، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي عقب لقاء الاربعاء النيابي، مضيفا ناقلاً عن بري قوله إن المجلس سيقوم بواجباته، . بزي شدد في السياق عينه على ان الرئيس بري اعطى توجيهاته لدرسة الموازنة بوتيرة سريعة لإنجازها في لجنة المال خلال شهر.

الى ذلك عرض بري لنتائج المباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البرية والبحرية امام وزاره، واصفاً الموافقة على دراسة الورقة اللبنانية. بامرِ ايجابي.

وتم عرض لنتائج اللقاءات التي أجراها وفد كتلة التنمية والتحرير مع الكتل النيابية حول صيغة اقتراح قانون الانتخابات الذي أعدته الكتلة، ورأى برى أن الملاحظات إيجابية والقانون المقترح ليس منزلاً ويمكن مناقشة بنوده واجراء التعديلات اللازمة.