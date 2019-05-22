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قطع الكهرباء عن فرن الفقراء ما بين الواقع والتضخيم الاعلامي

22
MAY
2019
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بعدما أعلن خادم جمعيّة سعادة السماء الأب مجدي العلاوي على مواقع التواصل الاجتماعي قطع التيار الكهربائي في فرن الفقرا، قائلاً:قطعولنا الكهربا بفرن الفقرا، اليوم قطعتو الكهربا، وكل اغراضنا راحت للكَب وأنا وعم كبُّن عم فكر فيكن واحد واحد... أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في تغريدة على حسابها عبر تويتر تفاصيل ما حصل مع الأب علاوي.

وقالت:بعد متابعتي لموضوع انقطاع التيار الكهربائي عن جمعية سعادة السماء واتصالي بالأب مجدي علاوي، وإرسالي فريقاً من الفنيين للوقوف على حقيقة الواقع، تبيّن ان هناك فواتير غير مسددة، فوعد الأب علاوي بدفعها اليوم. يهمّني التأكيد أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

أما عضو كتلة الجمهورية القوية النائب شوقي دكاش فأراد الكلام عن الموضوع وغرّد قائلا: معالي الوزيرة ندى البستاني ان تُقطع الكهرباء عن جمعية سعادة السماء خطأ لا بد من العودة عنه. نؤيدك في المساواة بين المواطنين امام القانون، لكن نسألك الا يتساوى الفقير اللبناني مع الفقير في المخيمات السورية والفلسطينية؟ فلماذا لا يدفع هؤلاء فواتير الكهرباء ولا يطبق عليهم القانون؟

وهنا ردّت وزيرة الطاقة مغرّدة: الى سعادة النائب وجميع الذين انتقدوا جباية الكهرباء: لقد سبق واتخذت قراراً من مجلس الوزراء بالجباية من المخيمات الفلسطينية والسورية ضمن خطة الكهرباء. وتابعت البستاني بالقول: ما المطلوب ألا تجبي الدولة الكهرباء من أي مؤسسة أو جمعية؟ سعادة النائب، لماذ

ا لا تتقدم باقتراح قانون في هذا المجال؟ نحن منفتحون لأي مساعدة

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