البستاني للدكاش: غداً لناظره قريب

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غرّد نائب كسروان في تكتل الجمهورية القوية شوقي الدكاش عبر حسابه على تويتر متوجهاً الى وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني: "معالي الوزيرة بمحبة وبعيدا عن السجالات اكتفي بما قاله الاب مجدي علاوي اما وقد ذكرت القرارات والوعود فنحن لنا في زوق مكايل تجارب غير مشجعة."

فجاء الرد من الوزيرة بستاني: "سعادتك، بكل محبة وايجابية، عن أي قرارات ووعود تتكلم؟ زوق مكايل تهمّني كمّا تهمّك وأنا ابنة كسروان. لا تنسى ان خطة الكهرباء التي عملت عليها والتي وافق عليها مجلس الوزراء، تتضمن استبدال معمل الزوق القديم بآخر جديد صديق للبيئة ويعمل على الغاز الطبيعي. وغداً لناظره قريب."