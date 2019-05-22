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اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل حذرا من حرمان أولادهم امتحاناتهم الرسمية

22
MAY
2019
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 أسف اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل في بيان "لكل التطورات السلبية التي تجري على الساحة الوطنية، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي"، وطلبا من "الحكومة ومجلس النواب دراسة مشروع الموازنة دراسة وافية قبل اقراره، خصوصا تداعياته القريبة والبعيدة على البلد وأهله، وإعادة النظر بكل ما يمس بلقمة عيش المواطن".

وحذرا تعليقا على "ما سمعاه من تهديدات تطال اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام"، من "التعرض مجددا لمستقبل أولادهم من خلال حرمانهم من امتحاناتهم الرسمية، ولأي سبب كان"، وطالبا وزارة التربية والتعليم العالي ب"أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الخصوص، إذ أن الأهل ولجان الأهل لن يسمحوا اطلاقا بتكرار ما جرى في عام 2014".


وطالبا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ب"البت بالاعتراضات المقدمة من لجان أهل في بعض المدارس على الموازنات وإجراء المقتضى انصافا للاهل، وتعيين خبراء للتدقيق في الموازنات غير الموقعة، ومحاسبة كل من يتعرض لأولاد لجان الأهل وتأمين الحماية لهم. كما الاسراع في تعيين أعضاء المجالس التحكيمية".

وأسف اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان "لما صدر عن مرجع مسؤول من تطاول على رمز ديني وطني راحل"، ونوها ب"المراجع القضائية، التي لهما كامل الثقة بها، لاتخاذ التدابير اللازمة سريعا".

وأعلنا انهما "يبقيان اجتماعاتهما مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية حقوق أولادهم".

وطنية
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