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بعد جعجع، بستاني ترد على دكاش: لماذا لا تتقدم باقتراح قانون في هذا المجال؟

22
MAY
2019
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ردت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني على عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب شوقي الدكاش وعلى الانتقادات التي طالتها حول قطع الكهرباء عن إحدى الجمعيات الانسانية، فقالت على "تويتر": "الى سعادة النائب وجميع الذين انتقدوا جباية الكهرباء: لقد سبق واتخذت قراراً من مجلس الوزراء بالجباية من المخيمات الفلسطينية والسورية ضمن خطة الكهرباء".

وأضافت الوزيرة: " ما المطلوب ألا تجبي الدولة الكهرباء من أي مؤسسة أو جمعية؟ سعادة النائب، لماذا لا تتقدم باقتراح قانون في هذا المجال؟ نحن منفتحون لأي مساعدة".

وكان الدكاش غرد على "تويتر": "معالي الوزيرة ندى البستاني ان تقطع الكهرباء عن جمعية سعادة السماء خطأ لا بد من العودة عنه. نؤيدك في المساواة بين المواطنين امام القانون، لكن نسألك الا يتساوى الفقير اللبناني مع الفقير في المخيمات السورية والفلسطينية؟ فلماذا لا يدفع هؤلاء فواتير الكهرباء ولا يطبق عليهم القانون؟".

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