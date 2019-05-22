جعجع تساءل وهكذا ردت وزيرة الطاقة..

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بعد توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بسؤال لوزيرة الطاقة قائلاً: إلى وزيرة الطاقة والمياه إن الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحوِّل الحياة في منطقة دير الاحمر والجوار الى مأساة حقيقية. نتمنى على معالي الوزيرة ان تتدخل شخصياً في الموضوع وتتخذ تدابير فورية ولو موقتة للتخفيف من معاناة الأهالي بانتظار الحل الجذري.

وقد ردت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني قائلة: على المدى القصير ستتسلّم مؤسسة مياه البقاع الاسبوع المقبل من مجلس الانماء والاعمار مسؤولية تشغيل وصيانة محطة إيعات وتفعيلها.على المدى المتوسط سنبدأ فوراً بدراسة لتوسعة المحطة لتتمكن من استيعاب مياه مبتذلة أكثر ولتطويرها من أجل معالجة متقدمة أكثر.

وتابعت بالقول: ما نأمله من أهالي المنطقة وفعالياتها التعاون معنا ومع المحافظ لتسهيل احصاء المصانع والمسالخ المؤذية لعمل المحطة ومن البلديات المساعدة على فصل مياه الامطار عن شبكات الصرف الصحي