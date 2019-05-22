الدفاع المدني: هذه حقيقة خبر إرتفاع الحرارة لتلامس ال50 درجة!

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بعد تداول خبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول تحذير للمديرية العامة للدفاع المدني من موجة حر قوية جداً وارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لتلامس الـ50 درجة يوم الجمعة، أكدت المديرية العامة في بيان أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة".

واشارت الى أن طقساً حاراً سيسيطر خلال الايام المقبلة كما يلي:

- الاربعاء 22 ايار: 32 درجة بقاعاً و31 درجة ساحلاً.

- الخميس 23 ايار: 34 درجة بقاعاً و32 درجة ساحلاً.

- الجمعة 24 ايار : 36 درجة بقاعاً و33 درجة ساحلاً (قد تتجاوز 36 قليلاً).

- السبت 25 ايار : 33 درجة بقاعاً و31 درجة ساحلاً.

- الاحد 26 ايار: 29 درجة بقاعاً و30 درجة ساحلاً.

ودعت المديرية الى الانتباه من أشعة الشمس ظهراً والاكثار من شرب المياه كما على المزارعين زيادة ري مزروعاتهم.

وذكرت المديرية العامة برقم الطوارىء 125 للإتصال بها عند حصول أي حادث، ومتابعتها على موقعها الإلكتروني www.civildefense.gov.lb.