لقاءات وطنية وسياسية وديبلوماسية في قصر بعبدا. البطريرك يونان: وضعنا بتصرف الرئيس عون امكانات ابناء الطائفة وهو الساهر على مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح

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وفد نيابي اوكراني اكد الرغبة في تعزيز العلاقات مع لبنان والاهتمام بفكرة انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وطنية وسياسية وديبلوماسية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار المداولات في مجلس الوزراء حول مشروع موازنة 2019 في ضوء الاقتراحات التي يتم درسها واقرارها.

بطريرك السريان الكاثوليك

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، يرافقه امين سر البطريركية ورئيس الديوان البطريركي الاب حبيب مراد، والمستشارة القانونية للبطريركية وامينة سر المجلس الاستشاري الاعلى المحامية ماي بولس. ونقل البطريرك يونان الى الرئيس عون تعازي ابناء الطائفة السريانية الكاثوليكية بوفاة المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ثم بحث معه في عدد من مواضيع الساعة. وبعد اللقاء قال البطريرك يونان: " نتابع بكثير من التقدير الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس في السهر على مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه جميع اللبنانيين، اضافة الى الجهود المبذولة لاعداد موازنة للعام 2019 تراعى فيها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. واكدت لفخامة الرئيس اننا نرافقه بصلواتنا من اجل تحقيق الاهداف الوطنية التي يعمل بها، ووضعنا امكانات ابناء طائفتنا بتصرفه وهو الذي يسهر على انصاف جميع الطوائف في لبنان خصوصا في الادارات والمؤسسات العامة، وشجّعنا في هذا السياق على اشراك النساء في الوظائف العامة، وقد لقينا لدى فخامته كل تجاوب ودعم لابناء الطائفة السريانية، كما لجميع اللبنانيين".

وفد نيابي اوكراني

واستقبل الرئيس عون في حضور سفير اوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش Ihor Ostash، وفدا نيابيا اوكرانيا من مجموعة الصداقة الاوكرانية- اللبنانية، برئاسة النائب سيرغي سوبوليف Serguey Sobolev، وعضوية النواب مصطفى جميليف Mustafa Jemilev، وليونيد يمتس Leonid yemets، ورئيس المركز الثقافي اللبناني- الاوكراني رودريغ مرهج، ورئيس نادي خريجي اوكرانيا ومستشار السفير السيد ذوقان جرماني.

واعرب النائب سوبوليف عن سعادته لوجوده في لبنان مع الوفد المرافق، مؤكدا على رغبة بلاده تعزيز علاقات التعاون القائمة بين لبنان واوكرانيا في مختلف المجالات، لاسيما في الشأن الاقتصادي وتبادل زيارات رجال الاعمال، والاستفادة من امكانات لبنان كمركز اساسي لتوزيع المنتجات الاوكرانية. ونوّه النائب سوبوليف بدور اعضاء الجالية اللبنانية في اوكرانيا، والاوكرانيين في لبنان ودورهم في تفعيل العلاقات الاجتماعية والثقافية. ثم تحدث اعضاء الوفد والسفير الاوكراني حول المواضيع التي تهم البلدين.

ورحب الرئيس عون بالوفد النيابي الاوكراني، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها في المجالات كافة. ولفت الى اهمية العلاقات الاجتماعية التي تشد الاواصر، لافتا الى ضرورة تسهيل تنقل اللبنانيين والاوكرانيين. وعرض الرئيس عون لمشروع "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، شارحا اسبابه، متمنيا دعم اوكرانيا لانشاء الاكاديمية خلال طرح المشروع في الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها العادية في شهر ايلول المقبل، مشيرا الى ان الحوار يعزز السلام والتقارب بين الشعوب.

وحمّل الرئيس عون الوفد تحياته الى الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي الذي تسلم مهمته الرئاسية قبل ايام، متمنيا له التوفيق. وقد عبّر النائب سوبوليف عن اهتمام بلاده بــ "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".

الوزير السابق كريم بقرادوني

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة داخليا وخارجيا.