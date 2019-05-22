هل تريد الفوز بـ 681 مليون دولار من لعب اليانصيب الأميركي؟ لا داعي للسفر إلى الولايات المتحدة!

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قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions تبلغ الآن 393 مليون دولار أميركي، في حين وصلت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Powerballاليوم إلى 288 مليون دولار أميركي. الفوز بجائزة مذهلة كهذه سيغيِّر حياتك إلى الأبد، وأكثر أحلامك جموحًا ستتحقق برمَّتها.

من المدهش أن ما من داعٍ للسفر إلى الولايات المتحدة لتلعب Mega Millions أو Powerball! بل يمكنك شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت، بطريقةٍ بسيطة وآمنة ومحكَمة، وأهم من ذلك قانونية بالكامل. فيمكنك الفوز بجوائز كبرى تفوق الخيال من دون أن تتخلى عن راحة منزلك في لبنان!

التعريف عن theLotter: يمكنك المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركي عبر الإنترنتمن لبنان من خلال الخدمات التي توفرهاtheLotter ، وهي المنصة الرائدة في خدمة شراء التذاكر عبر الإنترنت. يستعين theLotter بوكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر يانصيب رسمية نيابةً عن عملائه في جميع أنحاء العالم. ويُجرى بعدئذٍ مسحٌ ضوئي لهذه التذاكر وتُحمَّل لدى حسابات العملاء الخاصة. هذه التذاكر، إلى جانب التأكيدات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، أضف إليها الشفافية المطلقة في عملية الشراء، تشكّل كلها إثباتًا دامغًا لملكية العملاء للتذاكر.

هل هو قانوني؟ وفقًا لما يُذكر في الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لـ Powerball، "يجب عليك ألّا تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة للمشاركة في لعبة Powerball. يمكن اللاعبين من المناطق التي لا تُباع فيها تذاكرPowerball ، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، شراء تذاكر Powerball من تاجر تجزئة مرخص أو مصرح له من المنطقة التي يتم فيها بيع التذاكر". ونظرًا إلى شراء theLotter تذاكر Powerball الرسمية من تجار تجزئة مرخص لهم، فإن لعب Powerball عبر الموقع يُعدُّ قانونيًّا تمامًا.

ماذا يحدث عندما تفوز؟ يحمِّل theLotterعملاءه تكاليف عمليّة تحويل الأموال من دون أن يكسب في المقابل أي عمولة من التذاكر الفائزة. ويتم تحويل الجوائز، ما عدا عائدات الجائزة الكبرى، إلى حسابات العملاء، بعد استلام الجائزة من مشغِّل اليانصيب الرسمي. أمّا بالنسبة إلى رابحي الجائزة الكبرى، فقد يتطلب الأمر استلام المبلغ شخصيًّا، وفي هذا الحال، قد يختارtheLotter نقل الفائزين إلى مقر المشغِّل الرئيس بغية تحصيل الجائزة.

ماذا عن الضرائب؟ جائزةPowerball الكبرى التي يعلن عنها مشغِّلها هي قيمة المبلغ ما قبل الضرائب. يحصل الفائزون على جوائزهم بعد حسم قيمة الضرائب، وبالتالي فالأموال التي يتلقونها هي أقل من قيمة الجوائز التي يتم الترويج لها. إلى ذلك، قد يخضع الفائزون باليانصيب للضريبة المحلية تبعًا للبلد المقيمين فيه.

هل هو حقيقي؟ على مرِّ السنين، وزعت theLotter جوائز بأكثر من 90 مليون دولار على أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون فائز باليانصيب من كل أنحاء العالم. ومن بين أكبر فائزي theLotter، امرأة من بنما حصدت الجائزة الكبرى التي بلغت 30 مليون دولار، بعدما لعبت بـ Florida Lotto، بينما فاز مقيمٌ في بغداد بمبلغ ستة ملايين وأربعمئة ألف دولار أميركي من خلال لعبة Oregon Megabucks. هذا الفوز باليانصيب شكَّل قصة فريدة من نوعها إلى حدِّ إعداد تقارير عنها في New York Times و NBCوDaily MailوAssociated Press. وأشارت كلٌّ من هذه الوسائل الإعلامية إلى أن من القانوني تمامًا للأجانب الفوز بجوائز اليانصيب الأميركية عن طريق شراء تذاكر رسمية عبر الإنترنت من theLotter.

أجميل جدًّا لو يصح ذلك؟ في عالم اليانصيب، ليس هناك ما يضمن الفوز بالجائزة الكبرى. مع ذلك، ثمة أمر واحد مؤكد. إن لم تلعب اليانصيب، لن تفوز. وبفضل خدمات شراء تذاكر اليانصيب منtheLotter ، يمكنك الآن لعب Powerball عبر الإنترنت من لبنان، في شكلٍ قانوني.

لمزيد من المعلومات عن طريقة لعب Powerball عبر الإنترنت، يرجى زيارة theLotter.com. حظًّا سعيدًا والرجاء اللعب بمسؤولية!