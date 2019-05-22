جبران من عين الرمانة: سننظم محاضر ضبط عندما يتم تكرار المخالفات بموضوع المياه

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لفت المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، أنّ "مؤسسة المياه تستكمل حملة إصلاح المخالفات، لا قمعها، إذ انّ في البداية سيتمّ إصلاح المخالفات، وبعدها سيجري قمعها"، مركّزًا على "أنّنا تقصدّنا أن نكون اليوم في الضاحية الجنوبية، بعد صدور كلام عن عدم إمكانيّتنا من دخول الضاحية. وقد استُقبلنا بالترحاب من قبل رؤساء البلديات ورئيس اتحادت البلديات والناس الأهالي الّذين يريدون أن يكون لديهم مياه".

وأوضح "أنّنا الآن في عين الرمانة، وسنستكمل هذه الحملة على نطاق مستوى المؤسسة"، مبيّنًا أنّ "هذه الحملة ستستغرق أكثر من سنة، لنعيد وضع "عيارات" لكلّ المناطق، ونريد أن يكون كلّ السكان ضمن نظام المؤسسة، وأن نضع عدادات لمن ليس لديه عداد، ونزيل المخالفات". ونوّه إلى أنّ "التحسّن بدأ منذ شهرين إلى اليوم، مع بدء الحملة".

وكشف جبران عن الخط الساخن 1713 لاستقبال كافة الشكاوى أو الاسئلة.