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خلال ستّة أشهر.. هذا ما سيحدث في مطار بيروت!

22
MAY
2019
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أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن عناصر قوى الأمن الداخلي في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، سيباشرون بعد إنجاز أعمال التوسعة، بتشغيل نظام حديث يساهم بتفتيش حقائب المسافرين بطريقة أسرع وأكثر أمناً.

واضافت أنه سيتم استحداث نقاط تفتيش إضافية لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين، وتأمين حركة تدفقهم بسهولة.

وكشفت الحسن ان "بالنسبة للامن العام، فإن أعمال التوسعة ستتيح زيادة عدد الكونتوارات من ٢٢ إلى ٣٤ للذهاب، ومن ٣٢ إلى ٤٦ للوصول، ما سيخفف الازدحام بشكل كبير. كما إن اعتماد برامج تدقيق الجوازات المتطورة وتحسّن العمل عليها سيزيد من فاعلية وسرعة التدقيق، ما سيوفر الوقت على المسافر".

وقالت :"خلال ستّة أشهر، من المفترض أن يكون قد تمّ إنجاز المسار السريع أو الـfast track، الذي سيسرّع الإجراءات لنحو ٢٠% من المسافرين، وسيضعهم على مسار آخر، ما يخفف الازدحام على المسافرين الآخرين."

ولفتت الى أن "لبنان نجح بجهود قواه الأمنية والعسكرية بالقضاء على الخطر الإرهابي، لكنّ هذا لا يعني أن التهديد زالَ كليّاً، ولا بدّ من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهته لجهة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الأجهزة المسؤولة عن أمن المطار، وتزويد هذه الأجهزة بالمعدات".

 

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