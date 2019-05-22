living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في عدلية الشمال: توقيف سماسرة بجرم قبض رشاوى

22
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معطيات لدى قاضي التحقيق في الشمال القاضي ناجي الدحداح تمثلت باكتشاف أعمال سمسرة في أحد الملفات العالقة أمامه.

على ضوء ذلك، قامت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية باستماع المدعوة: ر. خ. (مواليد عام ۱۹۹۲، سورية) التي أكدت أن شقيقها المدعو: ر. خ. موقوف بجرم مخدرات، وملفه أمام قاضي التحقيق المذكور، وأنها دفعت مبلغ 1000$ للمدعو: أ. ح. (مواليد عام ۱۹۷۰ لبناني) مقابل إخلاء سبيل شقيقها، وذلك عن طريق المدعو: م. خ. ( مواليد عام ۱۹۹۲ لبناني).


بالتحقيق مع الأخير اعترف بما نسب إليه، وانه كان موجوداً معه أثناء "عملية السمسرة" المدعو: خ. ح. وهو ابن (ا. ح.)

بالتحقيق مع (أ. ح.) اعترف بقبض المبلغ مقابل اخلاء سبيل الموقوف المذكور، وذلك بالتعاون مع المؤهل أول: ق. ع. وهو أحد رتباء جهاز أمني، الذي أنكر علاقته بالرشوة أو قبض اي مبلغ مالي، انما تابع اخلاء سبيل الموقوف واعلم (أ. ح.) وقت وتاريخ اخلاء السبيل من قبل موظفي قاضي التحقيق.

أودع كل من (أ. ح.) وابنه (خ) و (م. خ.) والمؤهل أول القضاء المختص، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي غسان باسيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout