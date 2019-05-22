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المكتب التربوي في التيار: لاعتماد الميثاقية وأخذ رأي طلاب الجامعة اللبنانية فيما خص "إتحاد الطلاب"

22
MAY
2019
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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

تعليقاً على المشروع الذي يدرسه مجلس الجامعة اللبنانية، والمتعلّق بإنشاء ما يُعرف ب"الإتحاد الوطني للطلاب"، يهمّ المكتب التربوي في التيار لحظ التالي:

أولاً، يلفت المكتب التربوي نظر مجلس الجامعة اللبنانية الذي يحترم، أننا نعيش في وطن ركيزته الأساسية أقنوم العيش المشترك والميثاقية، وهو موضوع احترام وروحية وأعراف قبل أن يكون موضوع نصوص. من هذا المنطلق، يستغرب المكتب غياب هذه الروحية عن المبادئ التي ترعى تشكيل هذا الإتحاد، والذي يُفترض فيه أن يكون "وطنياً"، كما يشي اسمه، لا فئوياً أو أكثرياً، لا سيما أن المعني هو صرح الجامعة اللبنانية، الجامعة للجميع، مبتدأ التنوّع والتوافق.

ثانياً، يستغرب المكتب كيف أن نظام الإتحاد المطروح لا يعطي أية قيمة تمثيلية للكليات الصغيرة، أو تلك التي تعتمد امتحانات دخول أو تلك الموحدة، فنرى الإتحاد لا يضع نصب عينيه سوى الكليات الكبيرة، وتلك المفتوحة دون امتحانات دخول غير الموحدة منها، وكأن اللجنة المركزية للاتحاد محصورة بالكليات الكبيرة، التي ستتمتع وحدها بحق الوصول الحصري إلى مجلس الجامعة، ضاربة بعرض الحائط وطوله خصوصيات الكليات الأخرى، لتلتقي هذه الخطيئة مع خطيئة الميثاقية الغائبة في نقطة واحدة: نقطة التفرّد ونحر العيش المشترك.

ثالثا، يطالب المكتب التربوي مجلس الجامعة المحترم بضرورة المبادرة لأخذ رأي الطلاب عند وضع نظام الإتحاد، لا سيما أنه مخصص لهم؛ إذ من غير المعقول تغييبهم عن النقاشات وتهميش آرائهم فيما هو يتعلّق أساساً بهم.

رابعاً، في عصر تتجه فيه الدول المعاصرة إلى الإنفتاح القومي واللامركزية الإدارية، نرى أن نظام هذا الإتحاد ينحو منحى المركزية القسوى، لا سيما في وطن تعتمد جامعته الوطنية على فروع لكلياتها، وهو ما يتلاقى مع ذهنية حصر السلطات، خاصة وأن اللجنة التنفيذية للإتحاد ورئيسه يحوزان على صلاحيات واسعة جداً بصدد الفروع، ما يضيّق حركتها وخصوصياتها، وكأن المقصود جذب الفروع اللامركزية عنوةً تجاه المركز، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى فواجع إدارية، الجامعة والطلاب في غنى عنها.

خامساً، يجدد المكتب التربوي في التيار معارضته بأن يترشّح ويصوّت الطلاب الأجانب في انتخابات الإتحاد، الذي يذكّر المكتب أنه "وطنيّ". فكان من الأجدى الاهتمام بتسوية أزمة الميثاقية الوطنية اللبنانية داخل الإتحاد وإعطائها الأولوية المطلقة، قبل الإندفاع نحو إعطاء الطالب الأجنبي حقوقاً ليست من حقه.

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