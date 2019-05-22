كمين محكم للشرطة القضائية يوقع قاتل.. في بسوس

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ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين لا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 20/5/2019 بنصب كمين محكم في منطقة بسوس - عاليه، أدى الى توقيف المدعو ر. ز. (مواليد عام 1986، لبناني).



والموقوف أقدم خلال عام ٢٠١٥، على قتل المواطن فرحان حرب، كما انه مطلوب للقضاء بموجب 4 ملاحقات قضائية بجرم نقل أسلحة وذخائر ومقاومة رجال الامن، وضبطت بحوزته مبلغ مالي وهوية شقيقه (غير المطلوب) التي كان يستخدمها في تنقلاته لتفادي الحواجز الأمنية.

وقد سلِّم الى مفرزة بعبدا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.