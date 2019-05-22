مؤتمر كنعان غداً...ومرجعية الإصلاح

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يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً، للاعلان عن التقرير النهائي في ملف التوظيف، الثانية عشرة ظهر غد الخميس، مباشرة من مكتبة المجلس النيابي.

وعلم موقعنا ان “التقرير النهائي للتوظيف"

سيكون مفصّلاً بالأرقام والمستندات، بعد ٧ اشهر من الرقابة البرلمانية وجلسات الاستماع للمعنيين التي انطلقت في تشرين الثاني ٢٠١٨.

وعلّق احد اعضاء لجنة المال بالقول "التقرير النهائي سيتحوّل الى مستند اساسي يتضمّن خريطة طريق المحاسبة والاصلاح في هذا الملف، ويفتح صفحة جديدة امام احترام القوانين والتزام السلطات المعنية بها".