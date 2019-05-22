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هيئة LACD New England: تأمين كراسي خاصة بالمقعدين من الولايات المتحدة الاميركية وتقديمهم للمصابين من مغاوير الجيش

22
MAY
2019
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‎كان لكم شرف التضحية وعلينا واجب الوفاء، بكل فخر واعتزاز، تعلن هيئة LACD New  England عن اتمام مشروع تأمين نقل كراسي خاصة بالمقعدين من الولايات المتحدة الاميركية الى لبنان وتقديمهم لمقعدين أُصيبوا خلال الحرب اللبنانية من قدامى مغاوير #الجيش_اللبناني. 
 
‎ويزيدنا فخراً واعتزازاً أن نكون صلة الوصل بين قدامى مغاوير الجيش عبر المغوار طوني الحاج المناضل الوفي لوطنه الأم وجورج فارس الذي يدرك تماماً صعوبة الحياة الذي يواجهها المقعد. 
‎فألف شكر وتحية لك لتقديم الكراسي الخاصة(٢) لذوي الإحتياجات الخاصة. 
كما تقدمت الهيئة بتأمين التكلفة لكرسي خاصة(١)  و (٣) وسادات اضافية وتأمين نقل الكراسي الى لبنان عبر السيد هاني برغش (New York |New Jersey Chapter)
 من دون أي تكاليف اضافية.
 
أخيراً، نشكر قدامى المغاوير لتقديم ميداليات شكر وتقدير لمقاطعة الLACD New England، وجمعية General Foundation وعضو تكتل لبنان القويّ النائب شامل روكز لتسهيل عملية التسليم في لبنان.
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