كتلتان مداريتان تلهبان الشرق الأوسط.. والحرارة في لبنان 38!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان اشعة الشمس تضرب المناطق المدارية الممتدة من جنوب مصر حتى الربع الخالي بحرارة لاهبة وستسبب في هذه المناطق اجواءً حارة خانقة اذ ستصل درجات الحرارة الى 48 درجة مئوية.

بدأت هذه الكتل بالانحراف نحو فلسطين وتركيا ولبنان وسوريا والأردن أمس الثلاثاء وستصل الى الذروة يومَي الخميس والجمعة مع تقلّب الرياح بين جنوبية شرقية جافة لاهبة، وبين غربية حارة رطبة، باختصار: لبنان وجواره يدخلون في اتّون لاهب، والحرارة ستلامس 38 درجة في البقاع و 39 درجة في دمشق و 40 درجة في الأردن.

طقس يوم الخميس مشمس ولاهب، تتدفق الرياح خلال اليومين المقبلَين من شبه الجزيرة العربية حيث تطالها اطراف المنخفض الهندي الموسمي، ومن قبرصوتركيا وشمال مصر شرقاً، حيث يسيطر منخفض البحر الأحمر، فتكون اجواء البقاع وسوريا لاهبة جافة، امّا السواحل فحارّة رطبة.

على الرغم من موجة الحر التي تضرب لبنان، الاّ انّ مشاهد الثلوج وعملية فتح الطرقات الجبلية توحي لنا بأجواء قطبية باردة بخاصة وأن العمل جار على فتح طريق (نسافات البطرك حيث يُتوقع ان تتخطى سماكة الثلوج 25 متر)، لقد بدت كاسوارٍ شاهقة من التراكمات الثلجية.

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 33/34 نهاراً وفي طرابلس 37 درجة. تنخفض ليلاً الى 24 درجة

على الجبال 1200 متر: 30 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة

في البقاع: 37/38 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 20 درجة.

الرطوبة بين 30 و 75%

الرياح: غربية سرعتها 15 كلم في الساعة، تنشط في البقاع بعد الظهر لتصل الى 45 كلم في الساعة، تنقلب جنوبية شرقية حارة بعد الظهر