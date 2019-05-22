living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتلتان مداريتان تلهبان الشرق الأوسط.. والحرارة في لبنان 38!

22
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان اشعة الشمس تضرب المناطق المدارية الممتدة من جنوب مصر حتى الربع الخالي بحرارة لاهبة وستسبب في هذه المناطق اجواءً حارة خانقة اذ ستصل درجات الحرارة الى 48 درجة مئوية.
 
بدأت هذه الكتل بالانحراف نحو فلسطين وتركيا ولبنان وسوريا والأردن أمس الثلاثاء وستصل الى الذروة يومَي الخميس والجمعة مع تقلّب الرياح بين جنوبية شرقية جافة لاهبة، وبين غربية حارة رطبة، باختصار: لبنان وجواره يدخلون في اتّون لاهب، والحرارة ستلامس 38 درجة في البقاع و 39 درجة في دمشق و 40 درجة في الأردن.
 
 
طقس يوم الخميس مشمس ولاهب، تتدفق الرياح خلال اليومين المقبلَين من شبه الجزيرة العربية حيث تطالها اطراف المنخفض الهندي الموسمي، ومن قبرصوتركيا وشمال مصر شرقاً، حيث يسيطر منخفض البحر الأحمر، فتكون اجواء البقاع وسوريا لاهبة جافة، امّا السواحل فحارّة رطبة.
 
على الرغم من موجة الحر التي تضرب لبنان، الاّ انّ مشاهد الثلوج وعملية فتح الطرقات الجبلية توحي لنا بأجواء قطبية باردة بخاصة وأن العمل جار على فتح طريق (نسافات البطرك حيث يُتوقع ان تتخطى سماكة الثلوج 25 متر)، لقد بدت كاسوارٍ شاهقة من التراكمات الثلجية. 
 
 
الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 33/34 نهاراً وفي طرابلس 37 درجة. تنخفض ليلاً الى 24 درجة
على الجبال 1200 متر: 30 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة
في البقاع: 37/38 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 20 درجة.
الرطوبة بين 30 و 75%
الرياح: غربية سرعتها 15 كلم في الساعة، تنشط في البقاع بعد الظهر لتصل الى 45 كلم في الساعة، تنقلب جنوبية شرقية حارة بعد الظهر
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout