جديد دعوى باسيل: ريفي يتهرب من جديد!

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بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة المطبوعات بإدانة الوزير السابق اشرف ريفي بالأخبار الكاذبة في حق الوزير جبران باسيل، وزعم الاخير وجود مستندات معه لم يتمكن من إبرازها في حينه،

تهرب ريفي مجددا بالامس من المثول امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم قدرته على إثبات الاخبار الكاذبة التي يدلي بها وعدم حيازته اي مستند، علماً ان التمييز الذي تقدم به طعناً بقرار محكمة المطبوعات جاء خالياً من اي دليل او مستند، الامر الذي يثبت ان جعبة ريفي خالية الا من الأكاذيب المضللة في حق رئيس التيار الوطني الحر ، على ما اكد مصدر متابع للملف.