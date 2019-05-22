عناوين الصحف ليوم الأبعاء 22 أيار 2019

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الأخبار: الرياض تموّل «بيع فلسطين»

باسيل: لسنا موافقين على الموازنة

المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي

البناء: عبد المهدي: وساطة عراقية بين واشنطن وطهران... وموسكو: التصعيد إفساد لحوارات سوتشي

الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا... ورعد: لا إصلاح بل مشيئة الدائنين

«القومي» يحذّر من مؤتمر البحرين: مشهدية اقتصادية لتصفية مستقبل القدس وحق العودة

اللواء: الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي!

تخفيضات على رواتب النواب وتشكيك عوني بالأرقام.. وخليل يلوِّح بالصيام إذا لم ينتهِ النقاش

النهار: 3 إيجابيات: الموازنة وسداد سندات والحدود "يوم أبيض" حماية للقطاعات الصناعية اللبنانية

الديار: عجز مشروع موازنة 2019 إنخفض إلى 4 مليارات دولار أميركي.. وهذا ما يحويه

المخاوف من إنكماش إقتصادي هذا العام في ظل إستمرار الأجواء السلبية



الجمهورية: موازنة العجز تقرأ نهائيا اليوم



the daily star: Cabinet and 2019 budget: The finish line



l'orient le jour: Les principales dispositions prévues dans le projet de budget de 2019