عناوين الصحف ليوم الأبعاء 22 أيار 2019

الأخبار: الرياض تموّل «بيع فلسطين»
باسيل: لسنا موافقين على الموازنة
المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي
البناء: عبد المهدي: وساطة عراقية بين واشنطن وطهران... وموسكو: التصعيد إفساد لحوارات سوتشي
الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا... ورعد: لا إصلاح بل مشيئة الدائنين
«القومي» يحذّر من مؤتمر البحرين: مشهدية اقتصادية لتصفية مستقبل القدس وحق العودة
اللواء: الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي!
تخفيضات على رواتب النواب وتشكيك عوني بالأرقام.. وخليل يلوِّح بالصيام إذا لم ينتهِ النقاش
النهار: 3 إيجابيات: الموازنة وسداد سندات والحدود "يوم أبيض" حماية للقطاعات الصناعية اللبنانية
الديار: عجز مشروع موازنة 2019 إنخفض إلى 4 مليارات دولار أميركي.. وهذا ما يحويه
المخاوف من إنكماش إقتصادي هذا العام في ظل إستمرار الأجواء السلبية
الجمهورية: موازنة العجز تقرأ نهائيا اليوم
the daily star: Cabinet and 2019 budget: The finish line
l'orient le jour: Les principales dispositions prévues dans le projet de budget de 2019