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أسرار الصحف ليوم الأبعاء 22 أيار 2019

22
MAY
2019
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 اللواء: أسرار

لغز
تلتزم المؤسسات المالية والدولية الصمت، وتراقب عن كثب المجريات الرقمية والتغييرية في مفاصل مداخيل الموازنة وتخفيضاتها.


غمز
يواظب نفر من الوزراء، على الاستماع للمجادلات المالية في مجلس الوزراء، من دون مشاركة مباشرة.


همس

وصلت معلومات لجهات رسمية مسؤولة ان الدبلوماسي المخضرم ساترفيلد نقل ما يشبه التحذير الى لبنان، على خلفية التدخل في أية مواجهة إقليمية محتملة؟

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر تركية إنّ اختيار الرياض للثلاثين من الشهر الحالي موعداً لقمتين خليجية وعربية في مكة جاء تحت تأثير القلق من القمة الإسلامية التي تعقد في موعد محدّد سابقاً في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي وفي مكة أيضاً، والقلق السعودي هو من عدم الحصول على الموقف المساند لها في مواجهة إيران، ورجحت المصادر أن تفشل القمتان الخليجية والعربية في تغيير وجهة القمة الإسلامية عن مساعي الوساطة والدعوة للتهدئة، ورجحت أن يكون الوهج الإعلامي للقمة الإسلامية…

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


اللعبة واضحة

قال وزير سابق إن تحرك العسكريين المتقاعدين وفّر الحماية لمكاسب العسكريين الحاليين و"اللعبة واضحة من عنوانها"....

 

الدافع الى الإستقالة

قال متابع لملف الاتحاد العمالي العام ان الرئيس بري هو الذي أوعز مساء الأحد الى بشارة الأسمر للاستقالة استباقاً لموجة سياسية كانت تريد النيل من تركيبة الاتحاد وليس من الأسمر فقط....


إستنسابية

يتعامل رئيس الجامعة اللبنانية باستنسابية في موضوع الاطلالات الاعلامية ففي حين حاول فرض عقوبة على استاذ كتب مقالة في "النهار"، يطل أحد الأساتذة القريبين منه في مجلس الجامعة، يومياً عبر الصحف أو...

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