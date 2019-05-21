عاصي الحلاني يكشف تفاصيل عن مرضه النادر لأول مرة

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كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني أثناء استضافته في برنامج "عايشة شو" الذي يعرض على محطتي النهار والقاهرة والناس، عن كواليس مرضه النادر والفترة الصعبة التي قضاها في برنامج "ذا فويس".



وقال عاصي أنه أجرى عملية زراعة عظم، وجلس شهراً ونصف الشهر على كرسي متحرك، وكان ممنوعاً من الوقوف، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كان عضواً في اللجنة التحكيمية لبرنامج المواهب "ذا فويس".



وعن معاناته أثناء عرض "ذا فويس" قال: "كنت أضحك مع لجنة التحكيم والجمهور وأنسى المرض".

وتابع وهو دامع: "كنت أحزن عندما يقول البعض عاصي يأخذ بوتوكس، كنت أخذ كورتيزون (اسم دواء) حتى أتحمّل الوجع".



وقال عاصي أنه في إحدى المرات بينما كان واقفاً يمازح الجمهور اتصل به طبيبه الخاص وطلب منه الجلوس حتى لا تتأثر العملية.



كما أكد أيضاً أن الإيمان هو من خلق له التوازن وقت مرضه، وأنه كان يواظب على الصلاة خاصةً قبل النوم.



وصرّح عاصي أنه نوّع كثيراً في تقديم الأغاني، ولطالما كان لديه تخوف من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، مؤكداً أن مقاييس النجاح من وجهة نظره ليس في يوتيوب والإعجابات والمشاركات، بل في عدد الجمهور الذي يحضر الحفل.

المصدر: عربي بوست