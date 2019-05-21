خاص tayyar.org: جديد قضية وفاة حسان الضيقة: هذه هي الخلاصة الطبية

A + A -

منذ وفاة المخلص الجمركي حسان الضيقة في ايار ال ٢٠١٩ سارع والد الضحية المحامي توفيق الضيقة إلى تصويب سهامه باتجاه فرع المعلومات والقضاء. متهما الأول باخضاعه للتعذيب الذي ادى إلى وفاته والثاني وتحديدا النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالتدخل في صياغة تقرير طبي يظهر أن وضع ابنه لا يستدعي إخضاعه لعملية جراحية. علما أن المصادر القضائية أكدت ل tayyar.org أن القاضية عون اقترحت على الوالد تشكيل لجنة طبية لمعاينة حسان فوافق لكنه لم يتقدم بأي مراجعة.

جديد القضية هو ما خلصت إليه مصادر طبية مطلعة على الحالة الصحية للضيقة منذ دخوله المستشفى في شباط ال ٢٠١٩ ثم في ٢ نيسان ال ٢٠١٩ حتى لحظة وفاته.

إذ تؤكد المصادر ل tayyar.org أن الضحية لم يعاني من مشاكل في ضغط الدم أو القلب منذ مكوثه في المستشفى الذي توفي في داخله وقد أصبح ضغطه ضمن المعدل الطبيعي. أما فيما خص رغبة العائلة بإخضاعه لعملية جراحية، فتشير المصادر إلى أن ملف الضيقة الطبي يوثق أن الأخير رفض الخضوع لأي عملية رغم تحذيرات طبيب العظم له باحتمال إصابته بشلل، كونه كان يعاني من "ديسك" في الفقرتين S1 و L5، منذ ما قبل دخوله المستشفى المذكور، وذلك بناء على صورة IRM سبق وأجراها في مستشفى آخر. فكان جواب الضيقة بأنه لا يريد الخضوع لعملية وبأنه سيتحسن بعد تناوله أدوية الألم المعتادة وذلك بشهادة المشرفين على وضعه الصحي. علما أن الأخير كان يتلقى العلاج خلال فترة توقيفه في المستشفى على نفقته الخاصة لا على نفقة الدولة، ما يقطع الطريق على أي تشكيك بتقصير الدولة تجاهه.

الضيقة تلقّى العلاج اللازم داخل المستشفى وفقاً للمصادر وهو لم يكن يحتاج الى دواء لسيلان الدم، لأن هذا النوع من الأدوية يعطى للمريض في حال رسا في الفراش لثلاثة أيام متواصلة. أما الضحية، فلم يواجه حالة مماثلة بل كان يتحرك بشكل طبيعي ويمشي ويدخل المرحاض بمفرده.

في الخلاصة، تصف المصادر الطبية المطلعة حالة الوفاة " بالموت المفاجئ" مع احتمال تعرض الضيقة لما يعرف بال"جرحة القلبية". فيما يبقى جزم سبب الوفاة مستحيلا من الناحية الطبية بعدما رفض الوالد تشريح الجثة أو إجراء صورة مغناطيسية للفقيد بعد وفاته تكشف سبب الوفاة، أي إذا كان تعرض لجلطة رئوية أو دماغية أو غيرها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن حسان الضيقة قد دخل المستشفى في شهر شباط حيث تبيّن أنه يعاني من حالة اكتئاب فوصفَت له الأدوية اللازمة وغادر المستشفى. وبناء على طلب الوالد وضع طبيب الطوارئ تقريراً أكد فيه ألا آثار تعذيب على المريض (في حينه)، والأمر سيان بالنسبة للتقرير الطبي الذي صدر عند دخوله المستشفى في شهر آذار.

يذكر ان الضيقة أوقف من قبل فرع المعلومات في 3 تشرين الثاني وليس في الاول منه كما قال والده وقد تم توقيفه في منزله في دوحة عرمون بعد تفتيش منزله في حضوره كما جاء في إفادته الظاهرة قي محضر التحقيق.

وقد أكدت سبع إفادات لموقوفين أنه كان سيتقاضى 65 مليون ليرة لتمرير كونتينير للمخدرات بصفته مخلصاً جمركياً، كما أن حسان اعترف بسرعة ولم يحتج فرع المعلومات الا ل48 ساعة للتحقيق معه. كما أنه تواصل مع والده خلال يومي احتجازه وهو أمر موثق بالتسجيلات الصوتية نتيجة التحليل الفني للهواتف وفقاً لمصادر أمنية ل tayyar.org.

أتى ذلك بعد رصدٍ لفرع المعلومات في تشرين الأول 2018 لمجموعة تتعاطى أعمال تهريب مخدرات من لبنان الى الخارج عبر مرفأ بيروت وقد تم تحديد مكان كمية من المخدرات موضبة في قساطل من الألمنيوم داخل مستودع في الضاحية الجنوبية.

وعليه، تم توقيف اثني عشر شخصا من افراد المجموعة من بينهم حسان الضيقة و ضُبط طنان من المخدرات في مستودع الضاحية.

لكن والد حسان بحسب مصادر أمنية ل tayyar.org اتفق مع الطبيب الشرعي "ن م" بمساعدة رئيس قلم نيابة على تزوير تقرير طبي يقول فيه أن ابنه تعرض للتعذيب والضرب، كما يظهر في التسجيلات التي عثر عليها على هاتف الطبيب عندما أوقف في ملف الفساد القضائي.