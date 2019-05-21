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جمعية إنماء طرابلس والميناء تُقيم إفطاراً للمسنّين في دار الإكارم في الميناء

21
MAY
2019
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في سياق متابعتها للأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي يمرّ بها البلد، لا سيما في ظلّ ازمة إقرار الموازنة العامة، توقّفت جمعية انماء طرابلس والميناء، عند انعكاسات هذه الازمة الخانقة في هذا الشهر الفضيل، على عمل الجمعيات الخيرية بشكل عام، والجمعيات التي تهتم بشؤون الأيتام وتُعنى برعاية المسنّين بشكل خاص.

واثنى المجتمعون على الدور الرائد الذي تقوم به جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، برئاسة القاضي العلاّمة الشيخ ناصر الصالح، من خلال إداراتها الحكيمة لدار الأكارم في الميناء ورعايتها اليومية للمسنّين من أهلنا وإخوتنا في الميناء وطرابلس على كافة الأصعدة الحياتية والصحية والمعيشية.

وللمناسبة تتقدّم إدارة جمعية انماء طرابلس والميناء، بشخص رئيسها ومؤسسها الأستاذ انطوان حبيب وبإسم جميع أعضائها، بالشكر الى رئاسة جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية التي سمحت لها بمشاركتها الجزء البسيط من مسؤولياتها وأتاحت لها فرصة تناول مائدة الافطار مساء السبت القادم الواقع فيه 25 ايار 2019 مع اهلنا من الإخوة المسنّين في الدار لمشاركتهم فرحة موسم الصيام المبارك في هذا الشهر الفضيل.

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