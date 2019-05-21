التيار الوطني الحر - هاليفكس شارك في قداس عن راحة البطريرك صفير

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شاركت هيئة كولكو هاليفكس في مقاطعة نوڤا سكوشيا بحشد كبير بالذبيحة الإلهية التي اقامها النائب الأسقفي العام المونسنيور بيار قزي وخادم رعية سيدة لبنان المارونية عن راحة نفس مثلث الرحمة الكاردينال صفير وذلك بحضور ممثل الدولة اللبنانية سعادة قنصل لبنان الفخري المهندس وديع فارس وعقيلته، ومعالي وزيرة الهجرة في مقاطعة نوفا- سكوشيا الأستاذة لينا دياب بحضور ممثلي الأحزاب اللبنانية والجمعيات وابناء الرعية والأخويات والجمعيات الكنسية.

في عظته شدّد المونسنيور قزي على الدّور القيادي الذي لعبه البطريرك الراحل كرأس للكنيسة والطائفة المارونية ومدافع أول عن حرية واستقلال لبنان.

وبعد نهاية القداس القى سعادة القنصل فارس كلمة وفاء تحدث فيها عن حكمة بطريرك الاستقلال فانه لم يكن الصوت المسيحي فقط بل صوت جميع اللبنانيين مقيمين و مغتربين، وعن إيمانه بقدسية لبنان والعيش والمشترك.

وان هيئة كولكو هاليفكس تقدم احر التعازي الى اللبنانيين بشكل عام والموارنة بشكل خاص بغياب صاحب النيافة والغبطة البطرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير على امل قيامة لبنان من الصعوبات والمحن وبناء وطن بكل ما معنى من كلمة اللذي طالما نادى وسعى له سيدنا في حياته.