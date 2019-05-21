درغام وحسين طالبا وزارة الزراعة الكشف عن حقيقة التدخلات السياسية

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أشاد نائبا"تكتل لبنان القوي" أسعد درغام ومصطفى علي حسين في بيان لهما بالخطوة التي قامت بها مصلحة الزراعة في عكار بناء لتعليمات وزير الزراعة حسن اللقيس والمدير العام لويس لحود، لجهة الكشف على مؤسسات ومستودعات بيع الأدوية والأسمدة الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي ترك ارتياحا لدى المواطنين، مع التأكيد على أهمية إستمرار هذه الحملة لتشمل كل المناطق اللبنانية".

وطالب البيان وزارة الزراعة، "باصدار بيان توضيحي يظهر حقيقة الكلام الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن تدخلات سياسية للضغط على المدير العام والوزير، بهدف لفلفة موضوع الكشف عن الأدوية الفاسدة والمهربة، وشرح الأمور كما هي للرأي العام منعا للتأويلات والاستغلال السياسي الرخيص".

وختم البيان: "نتمنى من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، واستقصائها من مصدرها".