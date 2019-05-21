كهرباء لبنان: حملات نزع التعديات تتواصل في جميع المناطق تسطير 12535محضرا منذ انطلاقها

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تنفيذا لخطة وزارة الطاقة والمياه التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2019 لا سيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني، تواصل فرق الملاحظة في مؤسسة كهرباء لبنان، بالتعاون مع شركات مقدمي الخدمات وبمؤازرة القوى الأمنية، القيام بحملات واسعة ومتكررة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية العامة في المناطق اللبنانية كافة دون استثناء، مع تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين تتم متابعة تحصيلها من قبل المعنيين في المؤسسة وفقا للأصول الإدارية المعتمدة لديها وصولا الى الادعاء لدى القضاء المختص.

وقد تم منذ انطلاق الحملة تسطير 12535 محضرا في جميع المناطق اللبنانية، وخلال الأسبوع الفائت من 13 ولغاية 19 أيار 2019 تم تسطير 1044 محضرا، وذلك كما يلي:

المحاضر التي تم تسطيرها من 13 ولغاية 19 أيار 2019

• بيروت الكبرى 135

• جبل لبنان 63

• الجنوب 234

• البقاع 94

• الشمال(خارج نطاق شركة قاديشا) 147

• نطاق شركة قاديشا 371

المجموع 1044

وفي هذا الإطار، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى تسهيل عمل فرق الملاحظة التابعة لها والفرق الفنية التابعة لشركات مقدمي الخدمات. كما تدعو المخالفين الى تسوية أوضاعهم والتوقف عن استمداد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، لما لذلك من انعكاسات سلبية عليهم وعلى المؤسسة، حيث تتسبب هذه التعديات بضغط كبير على منشآت المؤسسة (معامل إنتاج – محولات – شبكات توزيع...) مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بهذه المنشآت وتكبيد المؤسسة خسائر مادية فادحة، كما تحرم المناطق التي تتم فيها التعديات من تغذية كهربائية مستقرة، كذلك فإن التعدي على الشبكة يعرّض مرتكبه لغرامات مالية وللملاحقة القضائية وصولا الى السجن، وذلك بموجب القانون 623 تاريخ 23/4/1997.