الرئيس عون: ورثنا ديناً تجاوز ٨٠ مليار دولار ووضعاً اقتصادياً متردياً.. لذلك ما نقوم به ضروري

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رئيس الجمهورية اكد ان لبنان سيعود الى الموقع الافضل في المنطقة وامل ان نشهد موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام

الرئيس عون عرض مع وزير شؤون المهجرين خطة عمل الوزارة. الوزير عطا الله: لاستبدال الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين بوزارة الانماء الريفي

رئيس الجمهورية استقبل وفد نقابة المهن البصرية وتلقى دعوتين لافطار مشيخة العقل الدرزية ولقداس منظمة مالطا

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان الى الموقع الافضل في الشرق الاوسط"، مشيراً الى ان المواطنين لن يدركوا اهمية هذه التدابير "الا بعد ان يلمسوا نتائجها الايجابية قريباً".

وامل رئيس الجمهورية ان يشهد لبنان موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل التمتع بمستوى امني افضل من اوروبا.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة السيد احمد شري شكر فيها رئيس الجمهورية على اهتمامه ورعايته الدائمة للنقابة ولصدور قانون تنظيم المهن البصرية "الذي نعتبر ان رده من قبلكم في المرة الاولى كان اجراء في محله لأنه ادى الى اصلاح خلل واضافة تعديلات هامة جدا".

واكد السيد شري السير في عملية تطهير المهنة من الدخلاء وانهاء الفساد فيها، "وهو امر سوف يكتمل بدعمكم لتعديل بعض المواد في القانون المذكور تتحول من خلاله نقابتنا الى نقابة آمرة لها سلطة الاشراف والضبط والمحاسبة".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد ومشدداً على مواصلة العمل من اجل اصلاح ما يمكن والتغيير نحو الافضل. وقال: " الكثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، ولكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا الى الهاوية. فقد ورثنا ديوناً زادت عن 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسية اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الانتاج هو اساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون اهميته الا بعد ان يلمسوا نتائجه الايجابية قريباً."

وتابع: "كنت دائماً اخاطب الناس واقول ان الوضع صعب ولكن بامكاننا تخطيه. ولكن كيف يمكن الخروج من الازمة اذا لم يساهم اللبنانيون في انجاح التدابير المتخذة للوصول الى الغاية المرجوة؟ لقد سبق وأشرت خلال كلمتي في حفل الافطار الذي اقيم في قصر بعبدا، الى انه اذا اردنا المحافظة على كل الميزات دون تضحية فسنخسرها كلها، وعلينا ان نضحي بالقليل من اجل استعادة الوضع الجيد الذي نتمناه."

واضاف الرئيس عون: "ان ما نقوم به حالياً، سيعيد لبنان الى الموقع الافضل في الشرق الاوسط. ففي ظل ما يحصل من حولنا، حافظنا على الامن والاستقرار وتمتعنا بمستوى امني افضل من اوروبا، ونأمل ان نشهد موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل هذا الاستقرار الامني والى اشغال الفنادق بنسبة 100 في المئة. كما انطلقنا للتحضير لنهج اقتصادي ينهض بالبلد ويضعه على الطريق القويم".

الوزير غسان عطا الله

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع وزير شؤون المهجرين غسان عطا الله خطة عمل الوزارة لاستكمال اعادة المهجرين الى مناطقهم وقراهم واقفال ملف المهجرين، واستطرادا اقفال الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين واستبدالهما بوزارة الانماء الريفي، وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

واوضح الوزير عطا الله انه منذ تسلمه وزارة المهجرين وتنفيذا لما ورد في البيان الوزاري، وبعد الاطلاع على الملفات المنجزة، شكل فريق عمل متكامل اجرى مسحا شاملا ودقق بملفات كل قرية وبلدة على حدة، وتم على اساسه تحديد الآليات والضوابط لمعالجة كل العناوين، واحالة الملفات المستحقة الى صندوق المهجرين لصرف التعويضات بعد توافر الاعتمادات. واشار الى انه بتوجيه من الرئيس عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فإن العمل سوف يستمر لانجاز هذه الخطة وفقا للاليات التي تم تحديدها، لافتا الى ان انجاز استكمال عودة المهجرين الى قراهم ومناطقهم بعد مرور 29 عاما على انتهاء الحرب اللبنانية و 26 عاما على عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، سوف يتطلب اقرار قانون برنامج يخصص فيه اعتماد قدره 630 مليار ليرة لبنانية يمتد من العام 2019 الى العام 2032.

ونوّه الرئيس عون بالخطة التي وضعها الوزير عطا الله، لافتا الى اهمية انهاء هذا الملف الانساني والوطني في آن وطيه بصورة نهائية.

سفير منظمة مالطا ذات السيادة

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير منظمة مالطا ذات السيادة في لبنان السفير برتران بزانسونو Bertrand Besancenot يرافقه رئيس الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا السيد مروان صحناوي والمستشار في سفارة المنظمة في بيروت السيد فرنسوا ابي صعب.

وتم خلال اللقاء البحث في عمل المنظمة في لبنان من خلال مراكزها المنتشرة في عدد من المناطق اللبنانية. وعرض السفير للزيارة الرسمية المرتقبة للبنان التي سيقوم بها الامير الرئيس الاكبر لمنظمة مالطا ذات السيادة جياكومو دالا توريه ديل تامبيو دي سانغوينيتو Jiacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto في 4 تشرين الثاني المقبل لاجراء محادثات رسمية مع المسؤولين اللبنانيين وتفقد مراكز المنظمة والنشاطات الصحية والانسانية التي تقوم بها.

ووجه السفير بزانسونو دعوة للرئيس عون الى حضور القداس السنوي الذي تقيمه المنظمة لمناسبة عيدها المصادف مع عيد شفيعها القديس يوحنا المعمدان وذلك في 24 حزيران المقبل في كنيسة القديس يوسف للاباء اليسوعيين في شارع مونو في بيروت.

وفد مشيخة عقل الطائفة الدرزية

واستقبل الرئيس عون وفدا من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ضم القاضي الشيخ غاندي مكارم ممثلا شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، وعضو المجلس المذهبي الدرزي الشيخ سامي عبد الخالق، ووجها اليه دعوة لحضور الافطار الذي تقيمه مشيخة العقل غروب يوم السبت 25 ايار الجاري.