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مؤتمر مشترك بين جامعتي الروح القدس والحكمة عن "الزواجية المسؤولة"

21
MAY
2019
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نظّم قسم العلوم الاجتماعية في كلّيّة الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس-الكسليك، بالاشتراك مع معهد العائلة في جامعة الحكمة مؤتمرًا تحت عنوان "الزواجيّة المسؤولة"، امتدت أعماله على يومين، في حرم الجامعتين.
 
حاضر في هذا المؤتمر أساتذة من مختلف الجامعات اللبنانية والمعاهد الأوروبية، متناولين مسؤولية الزواج كوعي وتجاوب على نداء لعيش الشراكة الخصبة، ما يؤثر على المجتمع بصورة إيجابية، أمام الأزمات الثقافية والاقتصادية التي تشكلّ تحديًا  لهذه المسؤولية. وتم التأكيد على أن الزواجيّة المسؤولة هي من مسؤولية الزوجين أنفسهما. ولكن من ناحية أخرى، إنها مسؤولية مشتركة مع مختلف القطاعات العامة والخاصة. لهذا لم تقتصر المحاضرات على التحدّث عن حياة الزوجين وحبّهما من النظرة اللاهوتية والفلسفية والأخلاقية فحسب، بل أضاءت، أيضًا، على دور ناشري الثقافة - وبالتالي على مسؤوليتهم -  وعلماء الاجتماع والطبّ والوساطة والنفس والتشريع والتربية والاقتصاد، بالإضافة إلى دور الكنيسة، إكليروسًا وعلمانيين، من الناحية التشريعية والرعائيّة والحياتيّة، في إسناد الزوجين لعيش التجاوب على الحبّ الخصب ومتطلّباته.
 
ويشكّل هذا المؤتمر المحطة الأولى ضمن مشروع بحثي بعنوان: "العائلة المسؤولة في لبنان"، يديره قسم العلوم الاجتماعية في جامعة الروح القدس-الكسليك. 
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