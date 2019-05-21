تحضروا - الحرارة ستلامس الـ 38 درجة في هذين اليومين!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتلة الحارة بدأت بالتمدد، بشكل تدريجيّ، نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وسوف تستمر حتى الأيام الأولى من شهر حزيران، لكن ذروة الحر لهذا الأسبوع ستكون بين الخميس والسبت.

في التفاصيل: يغطي منخفض البحر الأحمر مناطق السودان ومصر وتصل اطراف المنخفض الهندي الموسمي نحو الرياض ودول الخليج فتتحرك الرياح المدارية اللاهبة نحو المناطق الشمالية وتخترق لبنان وفلسطين وسوريا والأردن وقبرص وتركيا فترتفع درجات الحرارة، ولأوّل مرة، في ايار لتعادل درجات الحرارة في شهرَي آب وتموز، وتلامس 38 درجة في البقاع و 39 في دمشق ويبرود بينما تلامس 35 درجة ساحلاً و 37 درجة في طرابلس (يومي الخميس والجمعة).

سوف يستمر تدفّق الرياح المدارية مع النشاط المستمر لمنخفض البحر الأحمر والمنخفض الهندي الموسمي وذلك حتى الأيام الأولى من شهر حزيران.

طقس يوم الأربعاء، مشمس الى مغبرّ بنسبة 40% تنخفض الرطوبة بقاعاً وترتفع درجات الحرارة لتسجّل:

على الساحل: 29 نهاراً وفي طرابلس 31 درجة. تنخفض ليلاً الى 23 درجة

على الجبال 1200 متر: 26 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 34 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.

الرطوبة بين 40 و 60%

الرياح: غربية سرعتها 15 كلم في الساعة، تنشط في البقاع بعد الظهر لتصل الى 45 كلم في الساعة

الضغط الجوي: 1014hpa