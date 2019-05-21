استجواب المولى اليوم على خلفية تسريب برقيات وتقارير ديبلوماسية

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يمثل رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى قبل ظهر اليوم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، في جلسة استجواب على خلفية تسريب برقيات وتقارير دبلوماسية وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن، تتضمن محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين أميركيين. كما يستمع القاضي عويدات الى إفادات ثلاثة سفراء في الإدارة المركزية وموظف إداري سبق أن خضعوا جميعا للتحقيق في الملف في 6 أيار الحالي.

وكان النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر إدعى على السفير المولى في العاشر من الحالي، وأحاله الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين ضد "مجهول" أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت في جرم تسريب محاضر ديبلوماسية الى إحدى الصحف اللبنانية.