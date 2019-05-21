living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقالة الأسمر... «أمل» تستوعب الوضع

21
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اجتمعت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أمس وقرّرت قبول استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر. وكان الأسمر قدّم استقالته شفهياً يوم قرّر القضاء توقيفه بعد حادثة نشر فيديو يتضمن «زلّة لسان» تجاه البطريرك الراحل نصر الله صفير. الاجتماع كان مقرّراً عند الحادية عشرة والنصف، إلا أن أعضاء في هيئة المكتب رفضوا المشاركة في الجلسة قبل تسلّم استقالة مكتوبة، ما أدّى إلى تأجيل انعقاد الجلسة حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.


وكانت هيئة المكتب التي يتحكم في قرارها المكتب العمالي في حركة أمل، قررت استيعاب الضغوط وقبول استقالة الأسمر وتكليف نائب الرئيس حسن فقيه بالقيام بأعمال الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وتأتي استقالة الأسمر استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي طلب إبلاغ الأسمر بوجوب الاستقالة أو الإقالة، بعد الإحراج الذي تعرّض له  برّي الذي سمّى الأسمر لهذا الموقع.

وكان لافتاً أن بيان قبول الاستقالة الصادر عن هيئة مكتب الاتحاد، تضمن الدعوة إلى الإفراج عن الأسمر وهو الموقف الذي تبنّاه المكتب العمالي لحركة أمل، وضرورة عودته إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي في إهراءات القمح «لأنه لا مسوّغ قانونياً لفسح عقد عمله».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout