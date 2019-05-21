استقالة الأسمر... «أمل» تستوعب الوضع

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اجتمعت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أمس وقرّرت قبول استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر. وكان الأسمر قدّم استقالته شفهياً يوم قرّر القضاء توقيفه بعد حادثة نشر فيديو يتضمن «زلّة لسان» تجاه البطريرك الراحل نصر الله صفير. الاجتماع كان مقرّراً عند الحادية عشرة والنصف، إلا أن أعضاء في هيئة المكتب رفضوا المشاركة في الجلسة قبل تسلّم استقالة مكتوبة، ما أدّى إلى تأجيل انعقاد الجلسة حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.



وكانت هيئة المكتب التي يتحكم في قرارها المكتب العمالي في حركة أمل، قررت استيعاب الضغوط وقبول استقالة الأسمر وتكليف نائب الرئيس حسن فقيه بالقيام بأعمال الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وتأتي استقالة الأسمر استجابة لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي طلب إبلاغ الأسمر بوجوب الاستقالة أو الإقالة، بعد الإحراج الذي تعرّض له برّي الذي سمّى الأسمر لهذا الموقع.

وكان لافتاً أن بيان قبول الاستقالة الصادر عن هيئة مكتب الاتحاد، تضمن الدعوة إلى الإفراج عن الأسمر وهو الموقف الذي تبنّاه المكتب العمالي لحركة أمل، وضرورة عودته إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي في إهراءات القمح «لأنه لا مسوّغ قانونياً لفسح عقد عمله».