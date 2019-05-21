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يفترض ان يخرج «دخان» الموازنة «الابيض» من السراي الحكومي اليوم قبل انتقالها في جلسة أخيرة الى بعبدا لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب على وقع خلاف واضح داخل الحكومة واضراب عام شل المرافق الحيوية كاد يتسبب بأزمة محروقات جرى تلافيها مساء، وتخلل هذا النهار الطويل تظاهرات واعتصامات نقابية و«عسكرية» ومواجهات في ساحة رياض الصلح بعد محاولة المتقاعدين اقتحام السراي الحكومي، وانتهت الامور بجلسة لم تقارب الرواتب، ولم تقارب حقوق العسكريين، ومن المنتظر ان تبت اليوم بمسألة تخفيض رواتب النواب والوزراء من عدمه، علما ان ارقام خفض العجز وصلت الى 7، 6بالمئة..

في هذا الوقت، وفي ظل استمرار «رسائل» التحدي الايرانية، وتسابق التصريحات الاميركية «التهويلية» مع بدء مساع دبلوماسية لتخفيف حدة التصعيد بمساع عمانية، تخضع سياسة «النأي بالنفس» اللبنانية لاختبار جديد مع قبول لبنان دعوة السعودية للمشاركة في القمة الاسلامية نهاية الجاري بوفد يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سمع في بيروت كلاما اميركيا نقله مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، حول ضرورة وقوف لبنان مع دول الخليج في مواجهة «الاعتداءات» الايرانية.. فيما حذرت أوساط وزارية من مغبة مقاربة الايجابية الاميركية حول ترسيم الحدود الجنوبية «ببراءة» لان واشنطن التي تعمل على ترتيب شؤون المنطقة قبل تسويق «صفقة القرن» تحاول الالتفاف على سلاح المقاومة ومحاولة تحييده اولا للانتقال الى مرحلة تجريد حزب الله من سلاحه..

تفاصيل الجلسة

في غضون ذلك، اكد وزير الاعلام جمال الجراح ان جلسة اليوم الثلثاء ستكون الاخيرة، وتم البحث برواتب الوزراء والنواب بالامس، وسيتخذ القرار بهذا الشان اليوم في جلسة جديدة تعقد عند 12 ظهرا في السراا الحكومي.. واشار الى ان الارقام باتت واضحة، وبعض التفاصيل صغيرة ستتم صياغتها في جلسة اليوم، بعد ان بلغ العجز 7،6 % بفعل ضغط الانفاق في كافة الوزارات. ووفقا لمصادر وزارية فقد جرى اقرار فرض رسم مقطوع قيمته الف ليرة على كل «نفس» نرجلية في الفنادق والمطاعم، وزيادة رسم الطوابع في الخارجية من الف الى 5 الاف ليرة. وكذلك ضريبة على الزجاج الداكن 500الف ليرة اذا كان كليا و200 الف اذا كان جزئيا.... وضريبة على رخصة السلاح قدرها 200 الف ليرة.

ولم يجر اي نقاش لا من قريب او بعيد برواتب العسكريين ولا التدبير رقم 3 ولم تكن تلك البنود على جدول الاعمال اصلا،وسيتم اليوم البت بمسألة رواتب النواب والوزراء.... وووفقا لتلك الاوساط، بلغت النفقات في الموازنة نحو 23 الف مليار ليرة، اما الايرادات فبلغت 20 الف مليار، كما جرى تأجيل مناقشة التدبير رقم 3 الى حين عودة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى بيروت، وهو عاد ليل امس الاول من واشنطن في زيارة تمحورت حول المساعدات الاميركية للجيش اللبناني. ومع عودته يجري التحضير لاجتماع مرتقب للمجلس الاعلى للدفاع سيخصص لدرس موازنات الاجهزة الامنية والعسكرية والتدابير رقم 1 و 2 و3.