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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-05-2019

21
MAY
2019
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البناء


توقفت مصادر أوروبية دبلوماسية في لقاءاتها في عواصم المنطقة أمام الإعلان الإيراني عن رفع كمية اليورانيوم المخصب أربعة أضعاف وتوضيحها أنّ نسبة التخصيب لم يتمّ رفعها بعد، وإعتبرت أنّ تسريع الحصول على كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب على درجة منخفضة يعني التلويح بسرعة القدرة على رفع مستوى تخصيب هذه الكمية بعد نهاية مهلة الستين يوماً التي ستقرّر بنهايتها طهران مبدأ البقاء او الخروج من التفاهم النووي…

الجمهورية


يردد قطب حزبي في مجالسه الخاصة أن لدى حزبه نظرة مختلفة كليا عما يؤيده حليف له لجهة قانون أقرّته الحكومة وهو يعترض عليه بالمطلق شرعيا.

اللواء


لغز
نجحت قيادة نقابية في احتواء ازمة كيانية، حتى الآن، بانتظار ما سيطرأ من طروحات، قد تعقد الوضع ككل.
غمز
لا يلقى طرح كتلة لمشروع انتخابي اهتماماً من فريق موالٍ، الأمر الذي سيعيد ترتيب خلافات جديدة.
همس
يراجع فريق سياسي وثيقة من 64 صفحة، من شأنها ان تكشف المستور في السياسة اللبنانية، وستكون لها تداعياتها المباشرة والمؤثرة!

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