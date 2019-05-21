لا أزمة محروقات

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بعد ساعات من «الهلع» ادت الى زحمة على محطات الوقود، اعطى المدير العام للجمارك بدري ضاهر اوامره لمكاتب الجمارك باستلام تصاريح شركات النفط وبالتالي العودة لتسليم المحروقات.



وكان تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان قد اكد انه بعد عطلة نهاية الاسبوع، فتحت الاثنين الشركات المستوردة للنفط في لبنان ابوابها وحضر الموظفون كالمعتاد الى المكاتب والمنشآت، كذلك سائقي الصهاريج، لكن لم تتمكن هذه الشركات من تسليم المحروقات للسوق اللبنانية بسبب اعتكاف موظفي الجمارك عن العمل. واليوم يعلّق موظفو الجمارك اعتصامهم ويعود تسليم مادة المحروقات إلى طبيعته.