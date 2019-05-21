عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-05-2019

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الأخبار

كابوس «هواوي» يؤرّق واشنطن

موازنة «نارة يا ولد»!

الرياض تسحب يدها من مصروفي «سعودي أوجيه»

ترامب يريد غزواً... اقتصادياً | طهران تصعّد: إنتاج اليورانيوم يتضاعف

البناء

صواريخ يمنية على السعودية... والرياض تقول إنها تستهدف مكة وقد أسقطتها دفاعاتها الجوية

ساترفيلد في بيروت لتفادي جعل الملف النفطي مدخلاً لدخول المقاومة في المواجهة

مناقشات الموازنة تتخبّط بين دعوات التمديد والحسم... واحتقان الشارع يزداد سخونة

الجمهورية

الموازنة: من يُزايد على من؟

العسكريون المتقاعدون يصعدون

موازنة التحالفات والاستحقاقات

هل تصمد إيران أمام المطرقة الأميركية؟

المخاوف تقترب.. بالتوطين سنغطي الإنهيار؟



اللواء

تخفيض العجز إلى 7.6٪ والرواتب على جدول الجلسة الأخيرة

محاولة لإقتحام السراي والتخفيض يلحق العسكريِّين المتقاعدين.. وتلكؤ إسرائيلي بالأجوبة حول الترسيم

طهران تضاعف تخصيب اليورانيوم.. ووساطة عمانية لخفض التوتر

مقاطعة فلسطينية سياسية واقتصادية لمؤتمر المنامة

الديار

حذر لبناني من «الايجابية» الاميركية «المفخخة» لترسيم الحدود البرية والبحرية

الحكومة أمام «اختبار» «النأي بالنفس».. فما هو سقف الحريري في قمة مكة؟

«ولادة» الموازنة اليوم؟.. العجز 7،6 بالمئة.. لا مس بالرواتب ولا أزمة محروقات