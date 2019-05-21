أبي خليل والوزير عطالله أقاما إفطاراً على شرف الإعلاميين والصحافيين‎

A + A -

أقام وزير المهجرين غسان عطاالله والنائب سيزار أبي خليل إفطاراً على شرف الإعلاميين والصحافيين في مطعم La Ronge في الجية حضره حشد مميز من الإعلاميين والصحافيين وتحدّث فيه بدايةً النائب أبي خليل فقال:

إنه لقاء مميز بمكانه وزمانه وبحضور أصدقائنا الإعلاميين وشركائنا بالحياة الديمقراطية واقول ذلك ليس مسايرة أو مبالغة ، لأن حق وصول المواطن إلى المعلومات مقدّس وإذا لم يكن لديه المعلومة الصحيحة لا يمكنه أن يقترع بشكل صحيح أو أن يفوّض شخصاً لإدارة الشأن العام وتأمين مصالحه . لكم منا الشفافية وأن نعرض لكم ماذا نفعل وبماذا نفكر وماذا سنفعل، ولنا عليكم وبالأمانة الخبر والصورة والحقيقة للرأي العام، لأن أي تبسيط منا ومنكم يوصل الحقيقة بشكل مشوه ومحرّف ما قد ينتج رأي عام غير سليم وبالتالي سلطة غير سليمة، الأمر الذي يسيء إلى الديمقراطية، ويكون الجميع عندها مغبوناً ويصبح لدينا سياسيون غير مستحقين وإعلام غير موثوق ومواطن مغبون وضائع. وما يزيد الطين بلّة الجيوش الإلكترونية التي تبثّ الإشاعات وتحرّف الأمور وإذا إستمرّت هذه الظاهرة نخشى أن تكون نهاية للإعلام الحرّ ولكل المنظومة الديمقراطية التي نعيش فيها .

إن الحضور مميّز وكذلك المكان والزمان ، فنحن في ساحل الشوف وفي هذه المنطقة التي نتمثّل فيها للمرّة الأولى بكتلة نيابية ووزارية وازنة ، ونحقق العودة السياسية التي لطالما كنا نطالب بها ، ولأن كل مصالحة بدون عودة سياسية تبقى ناقصة ، فإنعدام هذه العودة شكّل خطراً على لبنان وخطراً على الجبل لأن ذلك يتناقض مع النموذج اللبناني المتنّوع والمتعدّد. فالأحادية ليست لنا ، بل هي نموذج تكفيري أو إسرائيلي، إنما النموذج اللبناني هو نموذج متعدّد ومتنوع يشارك فيه الجميع والكل يقرّر شأنه الداخلي والوطني وكيفية إدارة مصالحه وشؤونه . وإنطلاقاً من موضوع العودة السياسية سأترك موضوع العودة الفعلية والناجزة ليتحدث عنها وزير المهجرين، فبوجود رفيقي وأخي غسان عطاالله سوف أذكّر اليوم بالإتفاقات السياسية التي حصلت قبل استلامنا لوزارة المهجرين . لقد إتفقنا على تأمين الدعم والتمويل اللازمين لإقفال ملف المهجرين وإقفــال الــوزارة والصندوق كما إقفــال كافة المؤسسات التي يعتـرف القيّمون عليها بأنها لا تقوم بعملها وبأن الزمن قد تخطاها ونموذج الحكومة والإدارة الذي نعيش فيه قد تخطاهم .



ومن هنا سأتطرّق إلى شأن أوسع وهو الشأن الوطني ومحاور عملنا في الحكومة وفي مجلس النواب كفريق سياسي .

لقد حدّدنا تلك المحاور للمرحلة المقبلة وهي تتركّز على محاربة الفساد وعودة النازحين وموضوع الإقتصاد. وجزء من الإقتصاد هو رؤية إقتصادية سوف نعكسها في الموازنة التي يجري البحث فيها والتي لن نقبل بأن تكون ورقة محاسبية أو على شاكلة دفتر الدكنجي. نحن نريد رؤية إقتصادية تنعكس بشكل واضح في هذه الموازنة ولقد قدّم رئيس التيار الوطني الحر ورقة من خمسة محاور وأربعين إجراء. وسنضع كل ذلك في مشروع الموازنة وعندما يصبح قانونياً، يصبح تطبيقه إلزامياً، وإلا ستبقى الأفكار أفكاراً . وإذا بقينا على الوضع الحالي فسنذهب الى الخراب والمنظومة المصلحية الجاثمة على جسم الدولة تمص دم الدولة وسنعمل على تفكيكها . فكلما تحدثنا عن التغيير يقولون بأنهم ليسوا جاهزين ويجدون الأعذار لإبقاء الوضع على حاله ولحماية هذه المنظومة المصلحية التي هي الفساد الأكبر .



نحن لا نقبل مخالفة أي موظف أو أن يمد يده الى المال العام ، لكن الإصلاح يجب أن يبدأ من المستوى الأعلى أيضاً ومن ضرورة تفكيك هذه المنظومة المصلحية . وأنا قلت سابقاً بأنه طالما الكهرباء مقطوعة ، هناك 1100 ميغاواط من المولدات الخاصة أي هناك مليارا دولار من المازوت وإذا تأمنت الكهرباء سيختفي كل ذلك . فهل تتوقعون أن يقوم أصحاب تجارة بملياري دولار بتسهيل ملف الكهرباء أو ألا يفتروا علينا؟ نحن اليوم نعلن المقاومة الإقتصادية، هذه المقاومة بدأت وستكون شغلنا الشاغل وسنواجه على عدّة مستويات، إن كان على مستوى الماكينات التي تبثّ الأخبار السيئة والتي تحاول تشويه صورة البلد وتسعى الى تهريب المستثمرين ورؤوس الأموال من البلاد. وصدقوني إن هذه المنظومة تبدأ من خارج الحدود اللبنانية ولها إمتداداتها وهناك مَن يسير وفق الأجندة التابعة لها. كما سنواجه على المستوى العملاني والإجرائي من خلال رفضنا القبول بإستمرار الوضع القائم لأنه إذا إستمرينا بهذا الوضع سنصل الى الخراب .

نحن قوة تغييرية والمقاومة الإقتصادية هي عنوان مرحلتنا اليوم ، وتبدأ بالموازنة التي ننتظر بفارغ الصبر أن تصل الى المجلس النيابي حتى نناقشها بذات الذهنية وبذات النيّة فنعكس رؤية يمكنها إخراج البلد من هذا الوضع . ختاماً أتمنى اللقاء بكم دوماً في مناسبات سعيدة وأن يكون وضع البلد الى أحسن والى تقدّم .



ثمّ تحدّث وزير المهجرين غسان عطاالله فقال :

رمضان كريم للجميع. إن هذا الإفطار هو صورة لبنان الجميل ونجتمع جميعاً ومع كل أطياف الوطن ومن كل الطوائف على مائدة إفطار رمضانية ما يعكس صورة لبنان الجميل التي نتمنى بأن تبقى موجودة دائماً . هذا لبنان الذي سنحافظ عليه ، ومن يسأل اليوم عن تأخّر الموازنة نقول له بأن الموازنة تستحق بعض التأخير لأنه لا يمكن أن تُنجز بثلاث ساعات أو بيومين ، ولقد رأينا الموازنات التي كانت تُنجز بيوم واحد والتي لو كانت ناجحة لما كنا وصلنا اليوم لما نحن عليه . المطلوب منا اليوم دراسة كل بند وأن نوقف الهدر الذي كان موجوداً . وكل وزارة فيها هدر أكثر مما فيها معاشات . وأنا بصراحة لست خبيراً لكن اليوم أقول لكم ، هناك أمور ومفاجئات في كل الوزارات. أنا أفهم بأن يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدات إجتماعية لكنني لا أفهم لماذا يجب أن يكون في وزارة العمل أو في وزارتي حتى مساعدات إجتماعية. وكل ذلك نناقش به يومياً وهذا البلد وصل الى وضع صعب ومثلما قال الوزير سيزار نحن ناضلنا عشرين عاماً لننقذ البلد من إنهيار إقتصادي وسننجح لأنه عندما ناضلنا للمرّة الأولى ناضلنا بإيمان من أجل خلاص البلد واليوم نناضل بذات الإيمان لأنه لا يوجد مكان غير لبنان نعيش فيه ، وسوف ننقذه بالعناد وبالحق ولن نسمح بأن ينكسر أو يسقط . وبوجود جبل بعبدا الذي لطالما اتكلنا عليه ، لن يسقط البلد.



سأتحدث عن وزارتي التي وعند إستلامها كنت أعتقد بأنها تعمل ولو قليلاً والملياران صُرفوا على بعض العمل . لكن وبصراحة لا أدري كيف صُرفوا الملياران ولا يزال لدينا في الوزارة /140/ ألف ملف أي من المخزي أن كل ذلك تراكم بعد ثلاثين عاماً في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين الى منازلهم وتعوّض عليهم ، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام وفي ظلّ أوقات غريبة عجيبة كانت تمرّ بها الدولة ، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة وغداً سيأتي يوم ونضع كل ذلك بالتواريخ. ولكل من يتكل على أن هذه الوزارة لن تُقفل نقول له بأن الغاز في البحر كان أصعب بكثير أما ملف وزارة المهجرين فهو أسهل بكثير من التفتيش عن الغاز في البحر . سوف تُقفل الوزارة ويوجد فيها 70% من الملفات للتلف وهناك 30% تجري غربلتهم بيننا وبين الصندوق وهي حقوق للناس وما أحزن عليه اليوم هو عندما أرى وزارة العمل تقاتل من أجل 600 ألف دولار لتعطيها للإتحاد العمالي العام من دون أن نجد تبريراً لذلك ، بينما أسمع يومياً كلاماً عندما أطالب بالمال لوزارتي (600 ألف دولار يعيدون قرية في الجبل) فهناك أولويات في البلد . نعم الوزارة ليست منتجة وانا لم أسعى لزيادة موظفين ولم أقل بأنني أريد أن تعيش الوزارة أكثر أو أن أسعى لتكبيرها . أنا أريد إقفالها بعد أن أعطي الحقوق لأصحابها وهو حقّ للناس على الدولة. من أخذ أول دفعة ليعيد إعمار منزله لا يمكن تركه في منتصف الطريق بل يجب أن تُدفع له الدفعة الثانية بدل أن تنتظروه على الكوع قبل الإنتخابات النيابية وتعدوه وعوداً كاذبة . ويجب أن تلبّي الدولة حاجات الناس وان تحسم اموالاً من أماكن كثيرة يوجد فيها هدر غير مبرّر وان تدفع للناس حقوقها . ودفع الحقوق لمستحقيها يؤدي الى دوران العجلة الإقتصادية في كل لبنان.



إنها أموال تحرّك الإقتصاد في البلد وهي بالنهاية حقوق للناس . فإما أن تقولوا للناس منذ البداية بأن ليس لكم عندنا شيء ونحن خربنا البلد وعدنا وحكمناه ولا حقوق لكم . وساعتئذٍ فلتذهب الناس وتدبّر شؤونها . أما وقد فتحتم وزارة ووعدتم الناس فيجب أن تفوا بوعودكم بدل ما تدفعوا نصف الأموال على أمور غير مجدية .



كان يجب أن تنجز وزارة المهجرين ملفاتها بدل أن تعمل في ملفات لا علاقة لها بها . لقد تمّ فتح ملفات غريبة عجيبة لا علاقة لها بالمهجرين وجرى إذلال الناس بمليون ليرة كمساعدات إجتماعية . هذه أمور يجب أن تنتهي ولقد وضعنا خطة ومن الآن حتى إنجاز الموازنة سوف تأخذ هذه الخطة حقها فهي خطة يمكن أن يعمل من خلالها أي وزير وهي خطة تقفل الوزارة بمعيار واحد وبدون أي إستنسابية وتوفّر أموالاً على الدولة بما يقارب 70% مما كان يُعمل به سابقاً . لقد جرى وضع معيار واضح وثابت وبدون إستنسابية من أجل إيصال الحقوق المشروعة لأصحابها .

هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا . مع العلم بأن هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة . لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفّضنا القيمة التي كانت مطلوبة . وأنا اليوم ومن خلال هذه الخطة أكون قد ترجمت ما وعدت به الناس . وهناك ملف في هذه الخطة نُفذ وإنتهى هو ملف الإخلاءات الذي بدأ منذ تأسيس الوزارة والذي كلّف وزارة المهجرين 37% من الأموال التي صرفتها الوزارة أي حوالي ألف مليار ليرة . هذا الملف الذي كلّف ثلث ما صرفته الوزارة كان لا يزال عالقاً وكان هناك ألف ملف في وزارة المهجرين لأناس يشغلون منازلاً ليست لهم ، ومن أصل ألف ملف بقي اليوم فقط 60 ملفاً ، وهذا مثال على أن الوزارة قرّرت أن تعمل لمرّة واحدة وبمعيار واحد. وكل ملف يوجد فيه سمسرة لا يمرّ والذي فيه غشّ يتوقّف . ولن يكون هناك كشف وهمي لعدّة مرّات لأن هذه الأموال هي أموال أولادنا ولأن هذا البلد لنا وليس من الحق أن نرميهم في الشارع . الذي لديه حق سوف يأخذه والذي ليس لديه حقّ لن يأخذ شيئاً وإذا أستمرينا بهذا العمل سوف نصل الى نتيجة ترضي كل الناس .



أشكركم وأتمنى في هذه المرحلة بالذات أن ننتبه لكل كلمة نقولها ونكتبها ، لأن البلد لا يحتمل خضات بل يلزمه المزيد من الوعي ، لأنه بكلمة واحدة يمكننا إنزال الناس الى الشارع وبكلمة أخرى يمكننا إعطاء صورة جميلة وإيجابية عن لبنان .وهنا نتمنى على الصحفيين أن ينظروا للموازنة بشكل شامل وأن يدركوا بأن العمل الذي قمنا به من خلال دراسة الموازنة هو لإنقاذ البلد من أزمته الحالية الصعبة . لقد ربحنا في نضالنا السياسي وسوف نربح في نضالنا الإقتصادي .