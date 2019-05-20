حمدان لجنبلاط: حقدك على الجيش اللبناني معروف منذ زمن طويل‎

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رد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على ما قاله وليد جنبلاط متهجماً على متقاعدي الجيش اللبناني:

نصيحة يا وليد بيك ..

حقدك على الجيش اللبناني معروف منذ زمن طويل ..

هذا الزمن انتهى ..

دعْ عنك التحريض اليوم واللعب على الحبال في السيرك السياسي اللبناني ..

لقمة عيش العسكريين لن تستطيع انت وأمثالك من اللصوص الذين نهبوا المال العام أن يأخذوها من أفواه عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والأهم من كل ذلك عائلات شهداء جيشنا الوطني اللبناني..

قبل ان تتكلم عن التدبير رقم (٣)، رُد ما نهبته من خزينة الدولة ولائحة المسروقات تطول وتطول ..

واقرأ هذا المثل جيداً "اذا رأسك من زبدة ما تقرّب من الفرن"..