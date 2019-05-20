بالفيديو: هجوم مسلح على حسن يعقوب بعد أن قطعوا الكهرباء عن منزله

A + A -

بيان صادر عن عائلة المغيب الشيخ محمد يعقوب ردا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام:

للاسف لا زالت الهجمة مستمرة ومتدرجة وهي تقترب اكثر واكثر حتى وصلت الى باب مدخل منزل العائلة واطلاق النار بهدف القتل المباشر وتحت ذريعة خلاف على ارض. ان محاولة استخدام بعض الاذناب المعروفة بالهمجية وانعدام الأخلاق في سبيل المال والابتزاز والاعتداء على حرمة الناس في هذا الشهر الفضيل.

ان ماحصل اليوم من اعتداء مباشر على منزلنا نضعه امام الله اولا والرأي العام والقضاء وكل من يؤمن بالمؤسسات وسنبقى لا نساوم ولن نقبل بدولة المزرعة ومنطق وعقلية الميليشيات. وان كل هذه الأمور نضعها بعهدة فخامة رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزيرة الداخلية والقضاء المختص الذي لم يحرك ساكنا في الهجوم الاول رغم أن جميع الأشرطة التي بحوزتنا تثبت ذلك ولدينا منها الكثير وكيف لرئيس بلدية ان يمارس التعدي واستغلال سلطته للتهجم على الناس كما هو مبين بالصورة يطلق النار شخصيا بالمباشر بحجة حصانة مسروقة سقطت عند الناس منذ زمن طويل.

واشار يعقوب الى انه تعرض لهجومين على منزله الاول عند الساعة 11 ونصف صباحا والثاني منذ بعض الوقت، متهما رئيس بلدية بدنايل علي جواد سليمان بالوقوف وراء الحادثين.

ولفت يعقوب الى انه تم قطع الكهرباء قبل نصف ساعة من الهجوم على منزلنا، ولفت: "كان هناك اطلاق نار مباشر ومحاولة قتل، وقد تعرض نجلي للاصابة".

وكانت شهدت بلدة بدنايل في البقاع ظهر اليوم مشادة بين النائب السابق حسن يعقوب ورئيس بلدية بدنايل علي جواد سليمان، تطورت إلى إطلاق نار بين الرجلين من دون أن يؤدي التراشق بالرصاص الى وقوع إصابات، فيما أثار إطلاق النار بعض البلبلة في البلدة وحالة استياء مما جرى وذلك بعدما حاول رئيس البلديه نزع التعدي المقام على عقار يملكه من قبل يعقوب وبعدما استنفذ كافه الوساطات دون جدوى.

وفي هذا الاطار يلاحظ ازدياد الإشكالات في البلده ومنها اطلاق ال حميه النار بمحيط بمنزل يعقوب بعدما تعرض بكلام مسيء بحق احد رموز عائلتهم الراحل عقل حميه.

علما ان الاشكالات تتكاثر في بدنايل بين يعقوب واهالي البلدة منذ سنوات، لكن كون النائب السابق هو صهر أحد المختارين خليل حيدر فإن التسويات كانت تحل في نهاية كل اشكال يحصل.