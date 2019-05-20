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بستاني حاضرت في المدرسة الأنطونية الدولية عجلتون عن أهمية الطاقة والمياه في حياة الوطن

20
MAY
2019
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إستضافت المدرسة الأنطونية الدولية - عجلتون، وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في لقاء مع تلامذة الصفوف التكميلية والثانوية في المدرسة، وألقت محاضرة عن أهمية الطاقة والمياه وإيقاظ البعد الوطني لهذين العنصرين الحيويين في حياة الوطن.

يصب هذا اللقاء في ذهنية تطوير عقول الشباب في المدرسة الأنطونية الدولية، لطرح المواضيع الأساسية في المجتمع. وجالت بستاني على معرض "SCIENCE FAIR" الذي يبرز النقلة النوعية للتلاميذ، بعد تبحرهم في العلوم النظرية، إذ تعول المدرسة على هذا المعرض الذي يترجم العلم إلى تطبيقات ملموسة ترسخ في أذهان التلاميذ ما تعلموه، وتفتح أمامهم أفق التطور العملي الذي يسير المجتمع.

بعد شكر الاب المدير اندريه ضاهر للوزيرة على محاضرتها التربوية، ألقى رئيس المدرسة الاباتي داود رعيدي كلمة، ومما قال: "إن الأنظار متجهة نحوك، في يقظة اللبنانيين وفي نومهم، وأكثر مما تتصورين! لكي تنشليهم من هذه الأزمة الخانقة. فكما ترين نحن نعرف دورك، وأهمية ومفصلية موقعك، ولو بدا علينا أننا نكتفي فقط بتنشئة أجيال يافعة، أمننا أهلهم على تربيتهم. وسنصلي لك، ونكون معك للوصول إلى أفق مليء بالرجاء لأبنائنا الذين نربي في هذه المدارس.
وفي مطلق الأحوال، يهمني معالي الوزيرة الناجحة، التي خرقت الصفوف لتبلغ إلى القمة، بسرعة خيالية في حكومات الشرق الأوسط، أن أقول لك إنك تشكلين نموذجا محفزا للشباب في مسيرتهم التعليمية والمهنية، وأعتقد أن الكثيرين يتساءلون من أين خرج هذا المارد وكنا نعتقدها في مراحل التدرج! ترين معاليك كم التحديات كبيرة، تطلقيها كل مرة تقفين مع أبناء الوطن، وخاصة في كسروان!"

وأضاف: "على سيرة الطاقة، لا بد لي أيضا أن ألفت الإنتباه إلى أن هذا البعد هو الأكثر حراجة ودقة في مواجهة الكثير من الأمور. فالطاقة دفينة في الطبيعة، كما تشكل خصوصية كل تلميذ وكل فرد من المجتمع، وبقدر حسن استعماله لطاقاته البشرية والفكرية، وعدم تضييع الوقت، وعدم الضياع في تسليات العالم، ووسائل الإتصال الإجتماعي، ناهيك عن الخمور، وتعاطي الممنوعات، والإدمان على أنواعه.. وإلى كمٍ من موانع أخرى تقف حاجزا عن الإنتاج! لا بد من توجيه الطاقة إلى الغاية المنشودة، فحسن استعمال الطاقة يمكن الإنسان من إفادة المجتمع، ويجعله منتجا ومطورا، وبالتالي يوجه وطنه من خلال الطاقة إلى الغاية الأفضل. وهذا ما يوفر بالمقابل الكثير من الأموال على الفرد، وعلى العائلات، وعلى المؤسسات، وعلى الوطن. فتوجية الطاقة البشرية، أو حسن استعمال الطاقة الطبيعية التي بين أيدينا هو مفتاح نجاحنا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الوطني.
تصوري معالي الوزيرة، كم هو مميز القطاع الذي تديرين شؤونه! وكم هي طليعية هذه الزيارة التي أردت أن تقومي بها لهذه المدرسة الناجحة (بكل تواضع). قد يفضل غيرك المشاركة في المؤتمرات العالمية حيث يقوم بمداخلة 10 دقائق ويعود إلى البيت، أما معاليك فأردت أن تزرعي بزرة في قلوب التلاميذ وفي ذهن الهيئة التعليمية وفي قلوب أهلهم، وأؤكد لك أن البزرة تنمو مع الوقت، في حين أن المحاضرة ستوضع في الجوارير، وسيبقى في أذهاننا أنك أردت أن تشركينا في هم الوطن، وفي المحافظة على الطاقة، وترشيد عقولنا لاستعمالها، ناهيك عن ترشيد استعمال المياه، وهي طاقة لبنان الكبرى، وأنت خير العارفين لأهمية هذا العنصر الحيوي في الشرق الأوسط، وهو موضوع في عهدتك أيضا.
فالشكر لك لأنك أردت الدخول إلى قلوب أبناء كسروان، ولكنك في هذه الزيارة ستدخلين عقولهم، وتشركينهم في الهم الذي يؤرقك وتعملين على تحقيقه من أجل الوطن. وأجزم أن تلامذتنا هنا يعملون هم أيضا على ترجمة طاقاتهم إلى العلن، وهو ما عاينتيه في المعرض الصغير science fair. فأتمنى لتلامذتنا أن يسلكوا طريق الإبداع وأن يفجروا طاقاتهم بما ينفع. وأتمنى لك نجاحا باهرا في مهمتك والتي ليست بجديدة عليك، إذ إنك ولدت علميا وتطبيقيا في كنف الوزارة، ولك الإمكانات والطاقات والاختصاصات التي تؤهلك لهذا العمل، ناهيك عن الإرداة الصلبة التي تتمتعين بها لتسيري بنا إلى النور". 

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