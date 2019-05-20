استقالة الاسمر قُبلت.. من سيتولى رئاسة الإتحاد العمالي العام؟

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أعلن نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، بعد اجتماع طارئ لهيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد، قبول استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر على ان يكون نائب الرئيس (فقيه) رئيسا بالنيابة.

وقال: "انتشر فيديو لرئيس الاتحاد العمالي وهو يهين فيه شخصية وطنية كالبطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ان الاتحاد يستنكر هذه الإهانة لصفير"، مؤكدا "ان قيادة الاتحاد العمالي العام ترفض تصوير هذه المؤسسة العريقة التي بنيت من تعب آلاف العمال اللبنانيين ما يخالف صورتها، ويهمنا أن نؤكد ان الاتحاد العمالي العام يخضع للقانون والدستور".

اضاف: "نعتذر من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا ومن الصرح البطريركي وسيده".